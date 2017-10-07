「張國煒條款」過了！　星宇航空最快今年底成立

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）交通部昨(6)日傍晚批准「民用航空運輸業管理規則」修正草案，取消新成立航空公司需要國際運輸或國際貿易業務5年以上、近3年營收達60億元以上等資格，預計最快12月初公告，長榮航空前董事長張國煒可望在年底依新規定申請成立星宇航空。

長榮航空前任董事長張國煒成立「星宇航空」一波三折，如今民航局修正「民用航空運輸業管理規則」，放寬新成立航空公司取消5年國際貿易和運輸門檻，被視為「張國煒條款」，該法案原被交通部退回，上月底再重送法案。

自由報導，對於外界質疑此為「張國煒條款」，交通部政務次長王國材強調，修改規定並不是為張國煒量身打造，也歡迎其他想經營航空業的優質團隊來申請。

蘋果報導，因交通部長賀陳旦出國參加亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）運輸部長會議，交通部政務次長王國材為職務代理人，昨傍晚批准民航局重送的「民用航空運輸業管理規則」修正草案，預估最快下周將可預告修法，12月初可望公告，星宇航空年底前將可依新法規如期申請成立。

《蘋果》引述星宇航空公關長聶國維表示，星宇航空將等法規正式公告生效後，就會依照新法規正式提出營運計畫書申請設立。現行法規規定成立航空公司門檻，公司設立至少要5年以上，且近3年要每年營收達60億元，其中還要有國際貿易和運輸5年以上條件，被視阻礙張國煒最大的絆腳石。

民航局邀請學者專家、民航業者開會討論，並提出《民用航空運輸業管理規則》修正草案，取消公司設立5年及國際貿易和運輸經營等限制，但仍要求要以公司申請，不得用個人名義，且要有五大飛安主管和至少3架飛機機隊，並提出60億元財力證明。另本次修法也一併提出26年高齡客機強制汰除。