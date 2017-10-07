台灣該如何看加泰隆尼亞獨立公投

（台灣英文新聞／鄧佩儒 綜合外電報導）西班牙與加泰隆尼亞自治區的政治衝突，在10月1日的獨立公投演變成暴力鎮壓。除了震驚全世界外，獨立公投的話題也隨之不斷地在台灣媒體及網路熱烈發酵。

然而，縱使許多台灣人對於加泰人追求民族自決的心感同身受，甚至對於加泰自治政府不顧西班牙當局的各種阻撓，仍執意舉辦獨立公投心生敬畏，卻也有媒體呼籲，勿過度將兩地的處境相比擬，因為兩地所面對的歷史背景及政治環境有著天壤之別。

加泰隆尼亞雖然享有自治的權利，包括擁有自治政府及議會，但終究仍隸屬於西班牙王國，而加泰獨派推動獨立公投的目的，便是為了脫離位在馬德里中央政府的統治與管轄，尤其是稅賦的徵收及資源的分配。與加泰隆尼亞不同的是，台灣並沒有「脫離」誰的問題。經濟學人在5日的撰文中便指出，縱使中國政府一廂情願地認為台灣是不可分割的一部分，從歷史的角度來看，中國共產黨從來都沒有統治過台灣這塊土地。

而以政治的觀點來看，台灣已是實質(de facto)獨立的國家，擁有國家主權與民選的總統，並且推行自己的法治、軍隊、貨幣等。曾任職於小英基金會的寇謐將(J Michael Cole)在台灣守望(Taiwan Sentinel)刊物中一文便指出，獨立公投可能為加泰隆尼亞帶來的是脫離中央政府以及創立一個嶄新的國家，而台灣已是個獨立國家，且在國際上也是獨立存在，獨立公投不會改變上述事實，亦無法阻止中國的打壓。

另外，他還指出，加泰隆尼亞跟西班牙是內政問題，而台灣與中國是國際問題。

再者，台灣與加泰隆尼亞所處的政治環境也相當不同。雖然加泰隆尼亞在獨立公投當日，經歷歐盟境內近年罕見的政府暴力鎮壓，造成近900人受傷。然而，西班牙終究是民主國家，且受到歐盟體系的牽制。寇謐將指出，若是台灣舉辦獨立公投，面臨的就不僅僅是靴子與警棍的伺候了，而是飛彈、炸彈、坦克等各種軍事武器。

台灣與加泰隆尼亞唯一的相近之處，或許是在尋求國際聲援的道路上略顯孤單。中國近年來在不斷擠壓台灣國際空間的事例時有所聞，經濟學人一文中便已台灣今年未受到世界衛生組織舉辦的年度會議的邀請為例，點出中國對於台灣有多麼地「糾纏不休」。

而加泰人原以為經過暴力鎮壓後，歐盟會打破近期的沉默，為了歐盟的核心價值及維護人權強烈譴責西班牙政府，並介入調停。令他們失望的是，即使在周三緊急召開會議討論西班牙與加泰隆尼亞的衝突，歐盟最終仍舊選擇雙手一攤，把此事歸類為西班牙內政，不願干涉。如同紐約時報精闢的分析，在歷經英國脫歐及境內分裂主義與國族主義持續騷動下，歐盟現在最不可能做的就是支持加泰隆尼亞的民族自決。