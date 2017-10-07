美聯社民調：67%美國人不認同川普行為

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）根據《美聯社》的民調顯示，在一連串國際事件後，只有24%美國人相信國家正走在正確道路上，這比例自6月以來又下降10個百分點。有67%美國人不認同川普正在做的事。

民調指出，近70%美國人認為川普不夠冷靜，絕大多數認為他不誠實、不是個強而有力的領導人；超過60%民眾不認同他處理種族、外交和移民議題的方式。

整體而言，有67%美國人不認同川普正在做的事，包括三分之一的共和黨人。

來自肯塔基州的40歲居民Tracy Huelsman是溫和的共和黨人，她相當擔憂總統在社群媒體上「鼓吹」的分裂主義，Huelsman去(2016)年並未投給川普，她說，「2017年的我們好像處在一個糟糕的分裂環境裡。」

這與川普今(2017)年撤換多位上任僅數月的閣員有關，白宮人事的異動如白宮幕僚長、白宮通訊主任等引發諸多爭議。其他像是北韓導彈測試、颶風侵襲、他在夏綠蒂鎮暴力事件中譴責「雙方都有錯」的言論，也引來外界批評。

儘管川普去(2016)年贏得大選，但候選人資格所獲得的群眾基礎與擔任總統所擁有的民意似乎是兩回事；他的死忠擁護者長期以來就是共和黨的支持者，但有鑑於明年的期中選舉，川普在共和黨與獨立選民中間的支持率也需要謹慎考量。

而共和黨國會議員的表現似乎也與川普掛勾。民調顯示只有18%美國人支持參眾兩院正在進行的工作；上(9)月共和黨議員在試圖通過健康法案時踢到鐵板，67歲的選民Dennis Cronin說道，「他們往往提出一個包裹法案，而你完全不了解細節或內容。」民調顯示68%選民不贊成川普處理歐巴馬健保的手段。

在《美聯社》所做的民調議題中，川普只有在經濟議題表現較好，但即使在這項議題上，仍有56%民眾不贊成他所做的事。昨(6)日，勞工部才剛宣布政府將釋出33,000個工作機會給受颶風侵襲的災民，因為颶風使德州和佛州居民遷徙、企業被迫關廠，造成就業率下降。

整體而言，92%民主黨支持者與69%獨立選民都認為川普並不理解民意；也僅有42%的共和黨支持者認為川普懂得民心。