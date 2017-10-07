紐西蘭大選無過半組閣  關鍵小黨成拉攏對象

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）紐西蘭今(7)日完成兩週前大選的最後計票，在野的工黨(Labour Party)儘管聲勢好轉，仍未有一政黨獲得足夠席次組成單一政府，需與關鍵小黨結合；而這次選舉也選出了紐西蘭史上第一位難民議員。

英國《衛報》報導，上(9)月23日紐西蘭舉行大選，在今日計算完最後一批17%的「特別選票」後，執政的國家黨(National Party)獲得58席、在野的工黨45席，都未能獲得足夠的61席成為國會最大黨、進而組織政府。

兩大政黨都勢必與小黨合作才能組成政府，而獲得9席的右翼小黨「紐西蘭第一黨」(New Zealand First)便成為雙方拉攏的關鍵少數。黨魁彼得斯(Winston Peters)是位難以捉摸的政治人物。

工黨黨魁雅頓(Jacinda Ardern)受訪表示，最終的票數計算凸顯了工黨須要改變的契機，並誠摯的希望能與第一黨展開合作。她說，「這場選舉激起了民眾自2005年來最高的投票率」，「也授權我們得以協商，以組成一個更穩定、持久與進步的工黨政府。」

雅頓表示，工黨和第一黨共享許多相同價值，包括提供基本工資、改善教育體系、解決房屋危機等，「我們有些共享價值，而不只是改變過去九年的現況，這些議題都會被抬上談判桌討論，我可以看見兩黨之間有許多共通性。」

另一方面，綠黨(Greens Party)也取得國會8席，成為另一個拉攏對象。綠黨的創辦人之一James Shaw曾不只一次表示他們願意支持工黨，駁斥他們將偏頗立場與國家黨結盟的謠言。Shaw說道，「今天的結果讓我們更推向許多紐西蘭人期望的政府改變。透過綠黨、工黨與第一黨的結合，我們議會將可見到一個強而有力的多數改變。」

然而，紐西蘭總理英格利希(Bill English)卻表示，這次選舉結果凸顯選民還是希望國家黨能繼續四年任期的執政，「我一直都保有信心，在未來三年領導一個強而穩定的政府，帶給所有紐西蘭人希望與抱負。」

目前所知，第一黨將與兩個主要政黨進行組閣協商，英格利希說道，預計兩至三週就能完成國家黨與第一黨之間的聯合談判，儘管彼得斯表示他將在12日就做出最後決定。

英格利希曾形容彼得斯是「不服從意見的人」，但也說他對於部份議題的立場很明顯，也可透過兩黨聯合內閣加以表現，「群眾想要經濟有所改善，儘管我們還沒真正獲得治理權，但選民很清楚傳達出，希望朝著國家黨的步調繼續向前。」

過去九年國家黨執政期間，第一黨黨魁彼得斯總會發表許多政見，表達他願意組成聯合內閣的意願，包括大幅削減每年容納的難民人數，從7萬降至1萬名；禁止外國人買地、設立外資所有權登記制度；將公共服務就業機會移到各地；舉辦《反體罰法》的公投；在各政府機關、學校機構鋪設紐西蘭羊毛地毯等。

第一位難民議員

值得注意的是，綠黨進入國會也代表紐西蘭將產生史上第一位難民議員Golriz Ghahraman。

Golriz Ghahraman在9歲時從伊朗來到紐西蘭，之後在牛津大學專攻人權法，並進入聯合國擔任律師。她興奮的向當地媒體《紐西蘭費爾法克斯》(Fairfax New Zealand)表示，「我覺得自己對那些上千位協助我的志工、以及來自世界各地的人們有一股責任感，是他們幫助我走到這裡。」

曾是伊朗政治難民的女兒的Ghahraman坦言，「來自中東而能夠進入國會，我感到非常高興」，她矢言要對抗川普主義、分裂、仇恨與英國脫歐的世界政治。

超過40萬選民投下「特別選票」，使計票結果延遲到這週才結束。