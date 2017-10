【慕名而來】義大利製琴師　齊聚台南奇美博物館　切磋製琴手藝

(台灣英文新聞/郭紫寧 台北報導)台南奇美博物館,擁有全球最完整的提琴蒐藏,讓不少世界頂尖專業製琴師、製弓師慕名而來。

昨10月6日起至10月9日,又有國際大型提琴交流活動在奇美登場!

義大利專業製作者協會ALI(Associazione Liutaria Italiana),首度移師亞洲舉辦提琴研討會,這是該會創立37年來,第一次境外舉辦研討會,亦是ALI會員有史以來最大一次的亞洲活動。



奇美博物館網站介紹,透過提琴蒐藏,奇美博物館逐漸在世界打開知名度,近幾年許多國際專業提琴機構不約而同選擇在此舉辦研討會,包括2014年國際提琴協會EILA(Entente Internationale des Luthiers et Archetiers)、2015年美國製琴製弓聯盟AFVBM(The American Federation of Violin and Bow Makers)等,今年義大利專業製作者協會ALI(Associazione Liutaria Italiana)也安排在奇美進行活動。



義大利專業製作者協會ALI於1980年1月在克里蒙納(Cremona)誕生,其會員必須是義大利商會註冊的專業製作提琴師或樂器製作者,目前會員約80人,這次共有25位來訪。

此外,為了增進提琴交流的廣度及深度,ALI主席西蒙摩拉希(Morassi Simeone)也邀請畢業於義大利克里蒙納(Cremona)國際製琴學校(I.P.I.A.L.L.)的海峽兩岸校友一同參與。

西蒙表示,專業製琴師大部分都是該所製琴學校畢業,因此特別邀請他們與ALI會員一起交流,總計近40位國際製琴專家齊聚「阿瑪蒂工坊」,現場切磋製琴手藝,親觸、品賞上百把提琴。



能夠促成此次研討會,歸功於西蒙的安排。2014年他參加EILA在奇美舉辦的國際研討會後,就極力推動ALI來此。

西蒙表示,奇美博物館是世界上最大、最完整的提琴蒐藏機構,奇美的一千多把提琴來自全球各年代1120位製琴師所製作,對ALI的會員而言,是絕佳學習研討的機會,他特別感謝館方的支持與協助。



奇美博物館表示,蒐藏提琴的目的,絕不是讓名琴躺在蒐藏櫃而已。館方除了免費出借名琴給學生,幫助這些孩子有機會發光發熱之外,亦樂見國際級的提琴交流活動在台灣登場,未來更將延續實踐奇美集團創辦人許文龍先生的分享精神,與國際提琴組織積極交流、研討及推廣合作,讓流傳四、五百年的提琴作品,在當代社會發揮更深遠的影響力。