【慕名而來】義大利製琴師　齊聚台南奇美博物館　切磋製琴手藝

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導）台南奇美博物館，擁有全球最完整的提琴蒐藏，讓不少世界頂尖專業製琴師、製弓師慕名而來。

昨10月6日起至10月9日，又有國際大型提琴交流活動在奇美登場！

義大利專業製作者協會ALI（Associazione Liutaria Italiana），首度移師亞洲舉辦提琴研討會，這是該會創立37年來，第一次境外舉辦研討會，亦是ALI會員有史以來最大一次的亞洲活動。



奇美博物館網站介紹，透過提琴蒐藏，奇美博物館逐漸在世界打開知名度，近幾年許多國際專業提琴機構不約而同選擇在此舉辦研討會，包括2014年國際提琴協會EILA（Entente Internationale des Luthiers et Archetiers）、2015年美國製琴製弓聯盟AFVBM（The American Federation of Violin and Bow Makers）等，今年義大利專業製作者協會ALI（Associazione Liutaria Italiana）也安排在奇美進行活動。



義大利專業製作者協會ALI於1980年1月在克里蒙納（Cremona）誕生，其會員必須是義大利商會註冊的專業製作提琴師或樂器製作者，目前會員約80人，這次共有25位來訪。

此外，為了增進提琴交流的廣度及深度，ALI主席西蒙摩拉希（Morassi Simeone）也邀請畢業於義大利克里蒙納（Cremona）國際製琴學校（I.P.I.A.L.L.）的海峽兩岸校友一同參與。

西蒙表示，專業製琴師大部分都是該所製琴學校畢業，因此特別邀請他們與ALI會員一起交流，總計近40位國際製琴專家齊聚「阿瑪蒂工坊」，現場切磋製琴手藝，親觸、品賞上百把提琴。



能夠促成此次研討會，歸功於西蒙的安排。2014年他參加EILA在奇美舉辦的國際研討會後，就極力推動ALI來此。

西蒙表示，奇美博物館是世界上最大、最完整的提琴蒐藏機構，奇美的一千多把提琴來自全球各年代1120位製琴師所製作，對ALI的會員而言，是絕佳學習研討的機會，他特別感謝館方的支持與協助。



奇美博物館表示，蒐藏提琴的目的，絕不是讓名琴躺在蒐藏櫃而已。館方除了免費出借名琴給學生，幫助這些孩子有機會發光發熱之外，亦樂見國際級的提琴交流活動在台灣登場，未來更將延續實踐奇美集團創辦人許文龍先生的分享精神，與國際提琴組織積極交流、研討及推廣合作，讓流傳四、五百年的提琴作品，在當代社會發揮更深遠的影響力。