【解密19大】包道格：習近平對台談話將「低調」　容安瀾：台灣邦交國數目「會改變」

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）華府智庫「卡內基國際和平研究所」，當地時間6日舉行「解密中共19大」研討會，探討19大後的兩岸關係。

中央社引述曾任美國在台協會台北辦事處處長的包道格（Douglas H. Paal）說，就他最近與北京一些非正式管道的接觸了解，中國國家主席習近平，在19大關於台灣的談話，預料將以「低調與冷靜」的方式處理。

包道格說，也許有人會懷疑，這是否可能隱藏了北京真正的意圖，但就他在北京接觸過一些人士，就他們對台灣議題的觀察研判，包道格說，習近平在19大關於台灣的談話不會過於強硬。

至於19大後，美國總統川普將首度訪問亞洲，並赴北京與習近平會面，關於台灣議題是否會有意外出現？包道格表示，一直都存在關於美中簽署「第四公報」的說法，但他對此表示懷疑。



包道格認為，川普和習近平談論台灣，將是美國與中國各自重申標準說法與立場。中國一定會重申最終目標是要追求與台灣統一及兩岸穩定；而美國則會重申，在「台灣關係法」下，維持與台灣的非官方關係。

現任史汀生中心東亞計畫主任容安瀾（Alan Romberg）則認為，習近平在19大後對台政策不會展現彈性，且台灣邦交國數目「會改變」。

他分析指出，與北韓問題、貿易及南海爭議相較之下，台灣才是美中真正會有衝突的議題。

中央社引述容安瀾指出，蔡總統希望在19大後兩岸互動有「新模式」，容安瀾說，這是「完全合理的方法、但我不認為行得通」。總統蔡英文承諾維持現狀，也未採取不一致的作法，但北京堅持「九二共識」，無讓步空間，「儘管我不知道北京為何要如此堅持」。



他並認為，有分析指出，習近平在19大後對台政策會更具彈性，但令人擔憂的是，「這不會發生」。他更預測，台灣現有20個邦交國的數字會改變。



中央社記者提問，北京是否企圖在台灣的邦交國數目這件事設下陷阱，以挑釁蔡總統改變現狀？



容安瀾表示，從巴拿馬的例子來看，他認為，北京在19大後，有很大可能再度改變中華民國的邦交國數目，但這不是北京在設陷阱，而是逐步增加施壓台灣的力道。