西班牙官員出面道歉  企業遷出巴塞隆納

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）西班牙的加泰隆尼亞代表Enric Millo首度代替政府出面道歉，對在1日公投暴力事件中受傷的民眾表達遺憾，但仍批評加泰隆尼亞政府擅自舉行違法的選舉。

1日西班牙政府對加泰隆尼亞公投民眾展開暴力阻撓，警方試圖搶走投票箱、關閉投票所，驅散欲前往投票的人群，造成數百人受傷，對此，Millo首次代表西班牙政府道歉，「我感到十分遺憾，並代替政府致歉。」

但加泰隆尼亞外交事務部長Raül Romeva告訴《BBC》，該政府仍於國會就獨立一事進行辯論，「國會會見面、討論」，「任何西班牙政府用來阻撓事件發生的意圖，不僅已凸顯其失去效用，也不具實質生產力。」

加泰隆尼亞自治區主席普第蒙特(Carles Puigdemont)計畫在當地時間10日晚間6時在議會發表演說。稍早，西班牙的憲法法庭中止了加泰隆尼亞議會的週一會期，因為外傳加泰隆尼亞議會可能在會期間自行宣布獨立。

1日的公投共有43%的合格選民、約230萬人前往投票，其中，支持獨立的比例高達90%。投票當日還傳出許多違規情事，包括投票箱被西班牙政府強制沒收。

而在西班牙內閣會議之後，政府發言人也對1日公投現場的失控表達遺憾，儘管對於受傷人數感到懷疑。Íñigo Méndez de Vigo表示若再舉行一次選舉，可能是解決1日公投混亂情況的方式。

另一方面，顧及企業的擔憂，西班牙政府也發佈一項命令，新法令讓企業能更容易將總部搬離加泰隆尼亞，而不需要股東同意；目前多數跨國企業總部都位於加泰隆尼亞自治區首府的巴塞隆納。

據報導，總部位於巴塞隆納的天然氣公司Gas Natural Fenosa昨(6)日投票決定要將總部搬至馬德里；CaixaBank也決定要將總部從巴塞隆納搬到瓦倫西亞，該銀行發聲明表示，這是因應現今加泰隆尼亞政治和社會情勢所做的決定。

另一間巴塞隆納的主要銀行Sabadell決定將該公司的登記地址遷到東南方城市阿利坎特，但總部和員工都繼續留在巴塞隆納。這使公司能繼續留在歐元區內，並在歐洲央行的監督下維持正常運作。

與此同時，加泰隆尼亞的警官Josep Lluis Trapero因被控煽動叛亂而遭起訴，他帶領的加泰隆尼亞自治警隊(Mossos d'Esquadra)被指控失職，無法協助西班牙國民警衛隊(Guardia Civil)處理上(9)月20日在加泰隆尼亞經濟部前的傾獨立抗議活動。

國民警衛隊因此提交一份起訴書；但加泰隆尼亞自治警隊辯駁，他們並未收到國民警衛隊的消息，「自治警隊事前得到的資訊不夠充分，這只能讓我們臨場應變。在Trapero的觀念裡，所有的適當措施都已經完善了，他並沒有犯下任何煽動叛亂或參與任何這類罪刑。」

還有一位加泰隆尼亞警方與兩名領導獨立人士Jordi Cuixart和Jordi Sanchez正接受警方調查。當地報紙《El Pais》表示，指控他人犯有煽動叛亂罪行在後佛朗哥時代的西班牙是很嚴重的事。