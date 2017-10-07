雙十慶典46輛主題花車遊行 警政署力拼治安交通

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）今年國慶期間適值連續假期，國慶籌備委員會特別規劃一系列慶祝活動，營造歡欣鼓舞、齊賀雙十的節慶氛圍。

10日當天中午，46輛主題花車，將以遊行方式讓民眾近距離參觀。台北101、台北市政府、桃園市政府等單位製作的國慶花車，6日在台北搶先曝光。101花車將最熱門的觀光打卡景點融入設計，展現特色。

桃園市政府製作的國慶花車6日在台北搶先曝光，融入機場捷運及環保等主題，展現桃園特色。中央社

台北市打造吉祥物「熊讚」花車，讓喜愛「熊讚」的民眾屆時可到場一睹風采。中央社

國慶大會活動中，警政署「刑事Bear英『熊』救美」主題花車、警用大型重型機車隊及臺灣警察專科學校太鼓隊皆受邀參演，相關展演人員刻正加緊演練。

為使民眾平安歡度雙十連假，警政署已通報所有警察單位加強慶典期間治安維護，除洽請憲兵及相關治安機關密切分工合作外，並要求各慶典活動舉辦地警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、嚴密部署警力並妥適規劃防踩踏及緊急疏散動線，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散、搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為。

針對可能之陳抗活動，如有違法脫序行為發生，警政署要求第一線指揮官及執勤人員應貫徹任務執行，強調依法行政、強勢執法、無所畏懼、全力以赴，秉持「只許成功、不許失敗」之信念，務使國慶各項慶典活動順利進行。

最後，各地可能湧現返鄉及外出旅遊人(車)潮，警政署長陳家欽除於警察廣播電臺錄製國慶日連假交通安全宣導，以提供各警察機關透過媒體加強宣導，提升民眾守法意識與安全觀念，並於昨(6)日早上親赴國道警察局慰問員警同仁連續假日疏導交通之辛勞，亦囑咐務必做好疏運工作，另責請各警察機關就轄內觀光景點、易壅塞路段或舉辦慶典處所，預先規劃交通疏導勤務，配合交通主管機關疏導措施，全力維持交通順暢與安全。

翻攝警政署官網

警政署特別呼籲駕駛人確實遵守交通規則，出門前先查詢路況，駕駛人如有發現嚴重壅塞或發生交通事故等情形，也可撥打110或警廣路況通報專線0800000123，警察機關將立即派員疏處，以維護交通秩序及安全。