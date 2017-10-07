遠銀被駭客盜18億 已追回6千萬美金 賴清德要求檢討資安

​（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）遠東國際商業銀行發生6千多萬元美金（約18億元新台幣）遭駭客盜轉案，刑事局已要求銀行提供終端伺服器等相關往來電磁明細，並且請求國際刑警組織及SWIFT Alliance介入協助調查。

遠東商銀強調營運一切正常，包括存款、匯款、轉帳以及ATM等交易一切正常運作，並未受到任何影響，客戶也無損失或個人資料外洩。

關於遠東銀行遭駭客入侵，行政院發言人徐國勇今（7）日表示，院長賴清德第一時間掌握狀況，並指示相關單位儘速處理，要求重新檢討資安，擬定相關對策。

蘋果引述遠銀執行副總經理林建忠，7日上午在刑事局記者會表示，所有客戶個資完全沒有受到影響，也追回大約6千萬元美金，損失金額已降到50萬美金（約新台幣1500萬元）以內。

林建忠並稱，目前銀行內部電腦系統已全部掃毒，並且恢復正常運作，將與資安公司密切合作，讓系統運作儘速恢復正常，同時也將與刑事局合作，讓台灣不再發生類似案件。

林建忠表示，10月3日發現系統有問題，當時還沒有發現虛擬匯款交易。經掃毒、清查後，5日真正確定可疑交易，當天即向刑事局、調查局報案，查出被盜轉的款項包括匯往斯里蘭卡的210萬4千元美金、柬埔寨5700萬元美金、美國100萬元美金。

不過這些錢仍在銀行體系內，因沒有受益人無法入帳，已透過國際銀行一筆一筆把錢追回來。

林建忠稱，當時發現約6千萬元美金的轉帳款項有疑慮，透過國際銀行合作，緊急追回4600萬美金，另透過凍結方式也已掌握其餘款項，總計已追回6千多萬元美金，預估最後只剩50萬美金可能是最大損失。

銀行方面稱，初步調查駭客製造的匯款交易，是經由外部網路駭入銀行而執行，並不是從客戶戶頭匯出去的，已通報調查局反恐、洗錢中心、刑事局偵辦。