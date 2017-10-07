亞錦賽中華隊14比0大勝菲律賓  明晚與日本爭冠

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）亞洲棒球錦標賽中華隊昨(6)天在複賽首戰交手菲律賓隊，先發左投王宗豪完投7局沒有被敲安打，打線也發揮火力，提前7局以14：0收進勝利，搶下冠軍戰門票，將在8日晚間6時與日本隊爭霸。

中華隊預賽首戰就曾在7局以12：2擊敗菲律賓隊，兩隊昨天在複賽再度碰頭，先發投手王宗豪昨天比賽用86球投完7局，飆出11次三振，沒被敲出安打，僅讓菲律賓隊打者靠1次失誤和1次保送上壘，未失掉分數，好表現帶領球隊拿下勝利。



王宗豪賽後表示，「今天的表現歸功於捕手黃佳瑋的配球，有他的幫忙才能投完這場比賽」。被問起有沒有意識到沒有被敲安打，王宗豪則說，「沒有注意，只是盡力投好每一顆球」。

中華隊昨天比賽打線也有發揮，林瀚單場4打數敲出3支安打，貢獻3分打點，林加祐也有單場2安、2打點好表現。中華隊2局靠著失誤、接連安打、保送、高飛犧牲打，先拿下3分，4、5局積極搶分，5局打完就取得14比0領先。



林瀚此次比賽扛中心棒次第4棒，他表示之前幾場比賽給自己壓力太大，「今天剛好是一個調整的機會，也得到不錯的結果」，希望最後兩場比賽，也可以用同樣的方式去打。



面對實力有段落差的菲律賓隊，中華隊比賽前半段還是有戰術運用，總教練郭李建夫表示，今天比賽打的順手，但面對這類型的對手，「戰術的配合可以擾亂對手，也是一種取勝的方法」。他也稱讚今天大家表現好，「大家都辛苦了，接下來的比賽一樣全力以赴」。

中華隊確定晉級冠軍戰，明(8)天與日本隊的比賽，無論勝敗無關晉級，中華隊將由吳俊杰扛先發，郭李建夫笑說，「今天前輩7局無安打，有機會也希望俊杰投出9局無安打，好好表現、全力以赴」。