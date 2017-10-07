國慶連假今明天氣最不穩 10日最理想

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局表示，受到東北風增強及對流雲系發展旺盛影響，今(7)日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率。而國慶連假大致為東部有雨西部晴的狀態，又以10日國慶當天天氣最理想。

今天受東北風增強及對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局上午發布台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣大雨特報，另發布16縣市陸上強風特報。

其他地區今天仍維持晴時多雲天氣，新竹以南各地都可見到陽光，中午高溫還是有33至34度，感覺起來較為悶熱，只有基隆、雙北、宜蘭高溫略降至攝氏29度、30度，花東、桃園約32、33度。

《中央社》報導，今晚(6日)開始東北風將增強，明天(7日)大台北及東半部雲量、雨勢都將增加，其他地區則仍是晴時多雲的炎熱天氣，國慶連假4天，大致上北北基及東部為陰雨天氣，中南部及外島則是多雲到晴，而10日國慶當天天氣最理想。

氣象局預報，週日(8日)除了東北風影響，還將有低氣壓通過呂宋島，外圍的水氣將吹入臺灣，迎風面的東半部、基隆北海岸及恆春半島雨勢明顯，不排除有大雨發生的可能。這天由於是低壓最接近臺灣的時候，臺灣中部以北、臺東、恆春半島(墾丁)及各外島風、浪都相當大，前往海邊活動、海上作業的朋友請特別注意安全。

下週一(9日)低壓進入南海逐漸遠離，降雨會逐漸趨緩，但東半部地區及恆春半島仍偶有稍大的雨勢，北部及南部地區則為晴時多雲偶陣雨的天氣，至於中部地區則為晴朗午後有局部雷雨的典型夏季型態；西半部地區沒下雨的時候仍然相當炎熱，中午前後高溫可能達35、36度。

週二(10日)、週三(11日)為這段時間水氣最少的時候，但是東半部仍會有間歇性的短暫雨，建議前往欣賞國慶煙火的朋友準備雨具；西半部則為多雲到晴感受悶熱，只有中南部午後會有些局部雷雨。

週四(12日)開始有另一道鋒面接近，同時菲律賓附近又將有低壓發展，臺灣周遭水氣增加，天氣變得容易下雨且不穩定；溫度方面由於可能有北風南下將會轉涼，但是後期的天氣預報變動度仍高，請大家持續更新氣象資訊。

中央氣象局一張圖說明國慶四天連假各地氣象。(圖片來源：中央氣象局粉專)