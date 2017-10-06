簡又新專欄─到2020年世界會變怎樣？  不可忽視未來三年全球趨勢

聯合國氣候變化綱要公約前秘書長Christiana Figueres近期依各項數據、機會與風險方向發表文章指出，未來三年是保護地球的關鍵時刻。過去三年，全球二氧化碳排放量接近零成長，但經濟卻以3%的速度成長，顯見人類經濟並不如以往所說都是伴隨二氧化碳排放而成長，經濟成長已可與環境保護脫鉤，而這其中，美國的表現最為優秀。

美國在過去三年新增發電裝置容量多來自再生能源。在2016年GDP成長1.6%的情形下，二氧化碳的排放量較前一年度下降3%；而全球二氧化碳排放第一大國中國2016年GDP成長6.7%，二氧化碳排放量也下降1%，新增的電力也大都來自再生能源。依此趨勢觀察，若全球都能確保至2020年、也就是3年內盡全力讓二氧化碳排放量持平，將有可能達到巴黎協定本世紀升溫不超過工業革命時期2℃的目標。

目前全球刻正推動的「2020年任務」(Mission 2020)，依相關數據顯示，全世界以碳預算的角度來看、只能再排放約1,500億噸到1兆餘噸的二氧化碳，即使升溫超過2℃的門檻，若依每年400億噸的排放量持續下去，預估4年後對「2020年任務」目標會有很大的衝擊，需要大家全力以赴。

目前再生能源在電力供應方面進展相當快速，這由2015年再生能源供應佔比23.7%上升至2016年約估26至27%左右可以看得出來；而電動車是一個範例，因為不需用油也不燒煤，可以減少許多化石燃料的使用。若2025年起，以每天節省200萬桶原油計算，加上未來電動車使用比率上升，至2050年以前，每日節省可達2,500萬桶原油，讓我們對達成升溫不超過2℃的目標有高度信心。

然而，能源轉型過程會產生「碳風險」。第一，全球化石燃料在使用上若未控管得當，再生能源的不確定性將產生極大風險，第二，挪威之全球最大主權基金（掌握約9,600億美元），要求各銀行研析並提報各企業貸款對排放量影響的相關研究報告，若不遵循就撤資；此舉衍生出企業在金融面的風險，但反過來說則是讓全球走向良好的發展。

由於各主權基金與銀行開始注重碳風險，同時也轉換為一項商業機會；2016年全球裝置再生能源量達到1,611億千瓦裝置容量的新高峰，而2015年全球則投資2,860億美元於再生能源，其中有一半以上投資在開發中國家，也可以看出目前全球再生能源向發展中國家邁進之趨勢。

此外，集結1,000多位美國州長、企業及領袖等自願性落實巴黎協定的「We are still in」組織，他們在2020年前希望達到六大面向目標，分別是能源、基礎建設、運輸、土地、工程及金融等：

第一、希望不再新建燃煤火力發電廠，並加速廢煤，期許能源轉型速度加快。

第二、基礎建設方面邁向建築減碳目標，希望每年有3%的建築皆能達到零排放或淨零排放。

第三、同樣身為耗能產業的運輸也是重點之一，使民眾增加搭乘大眾運輸工具則是全球的目標。

第四、土地問題涵蓋許多國家的造林議題；在台灣則是農業永續性不足、值得注意。

第五、工業須提升效率，希望各大工業朝2050年前降低50%排放量為目標。

最後，依相關研究估計每年需籌措1兆美元的經費據以實行上述計畫，如何讓政府、社會大眾和國外資金共同執行及合作？第一步驟是清楚讓大眾明白政府用科學的方法訂定策略性目標；第二步驟應立即討論行動加以解決，而非呼喊口號；第三步驟是要有信心、正面思考問題。因此，從現在開始的未來三年將會是重要的關卡，全民應積極正視並解決環境面臨暖化的問題。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。