里約奧運負責人遭控貪汙   花200萬美元買申奧權

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）昨(5)日，2016年里約奧運負責人Carlos Nuzman遭到檢方逮捕，他被指控利用申奧一事貪汙，並將贓款匯到瑞士帳戶隱匿資產。

英國《衛報》報導，這是一起介入國際奧林匹克委員會的貪污醜聞，巴西奧林匹克委員會主席Carlos Nuzman被指控是一起行賄醜聞的關鍵人物，使里約熱內盧能成為南美洲第一個舉辦奧運的國家。

巴西檢調指控Nuzman的資產價值於2006至2016年間爆增了457%，他也被指控犯有貪污、洗錢、參與犯罪行動，儘管目前還無法證實增加的資產去向。另一位里約奧運前執行長Leonardo Gryner也被控訴相關罪刑。

Nuzman是籌辦里約奧運的關鍵人物，被懷疑擔任中介者，透過巴西富商以200萬元的鉅款匯入前國際田徑聯合會(IAAF)主席迪亞克之子小迪亞克(Papa Massata Diack)的帳戶，時間點就在里約熱內盧確認獲得奧運主辦權的前兩天。

小迪亞克最近才輸掉一場官司，他因貪汙指控被處以監禁而上訴失敗。他的父親、前國際田聯主席Lamine Diack外傳在2009年哥本哈根舉行申奧城市選拔時，因收受賄賂而投給里約熱內盧。迪亞克2015年才因涉及收取逾100萬歐元賄款掩飾俄羅斯運動員禁藥測試結果而辭職，目前被禁止離開法國，以便當局調查。

上(9)月巴西檢調搜索Nuzman在里約熱內盧的住家，而這起案件由巴西警方與法國當局共同調查，其中還包括2020年東京奧運貪汙醜聞。去(2016)年爆發東京申奧小組涉嫌向小迪亞克提供一筆約130萬歐元的款項，以成功取得2020年奧運主辦權。

巴西警方表示，Nuzman目前正被無限期拘留，因為他試圖洗錢、阻撓調查。

國際奧委會發言人表示，他們的道德委員會已針對Nuzman展開調查，並可能針對他的行為祭出暫時性措施。Nuzman在2013年會員到期後便晉升為榮譽會員。發言人表示，「國際奧委會的道德事務官員向巴西當局要求所有資料，以便與國際奧委會共同執行調查，也願意提供所有協助。」