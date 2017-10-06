北師美術館「日本近代洋画大展」指定住宿

北師美術館自明日(7日)起將盛大推出「日本近代洋画大展」，以將近100件展品爬梳明治至昭和時期100年間日本洋畫的養成與發展。富藝旅台北大安為此次大展唯一指定入住旅館，與北師美術館合作，凡入住富藝旅台北大安旅客，都能享獨家75折門票優惠。

「日本近代洋画大展」展覽由國立台北教育大學藝術與造形設計學系教授林曼麗擔任總策劃，展期為2017年10月7日至2018年1月7日。此次展覽包括深受歐洲印象派影響的外光派學院主義的黑田清輝、藤島武二、和田英作等人，以及梅源龍三郎、萬鐵五郎、三岸好太郎等野獸派、立體派和超現實主義風格，以及臺灣美術教育的奠基者石川欽一郎等人的作品，共計油畫52幅，水彩畫35幅，同時展出笠間日動美術館的特殊收藏──畫家調色盤6件，透過這些經典日本近現代畫作一探日本西洋繪畫發展的源頭與流變，是日本近代美術作品於臺灣首次大規模且完整的呈現，極具指標意義。

富藝旅台北大安自2016年8月開幕以來，館內展設眾多藝術展品，讓藝術走入生活，也成為旅客的美好記憶。此次為北師美術館「日本近代洋画大展」唯一指定入住的旅館，包含來台的策展人東京藝術大學薩摩雅登教授，以及多位於藝術界研究日本近代美術史的教授學者，皆下榻富藝旅台北大安，充分感受旅館融入藝術的空間氛圍。

富藝旅台北大安除了為此次展覽指定住宿旅館外，旅客凡於入住期間憑房卡至現場購票看展，可享門票75折獨家優惠。(原價200元)