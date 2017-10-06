繼其他歐洲國家後 法McDonald推蔬食漢堡

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 法國麥當勞 (McDonald France)在法國時間6日正式宣布，將在10月10日於1,400家分店首推無肉漢堡，讓素食者與其他消費者多了一項新選擇。McDonald這項政策早已在其他歐洲國家推行，如德國、英國、義大利與挪威。

法媒《經濟早晨》(Économie Matin)報導，這份無肉漢堡將以蔬菜片取代原本的肉片，蔬菜片是由紅蘿蔔、削細條的紅白色花椰菜及牛蒡作成，再夾在兩片蕃茄片中間淋上醬汁。該蔬菜堡命名為「Le Grand Veggie」(大蔬食) 是該集團經過一年研發後上市的新品。

法媒《經濟學報》(Journal de l’économie)報導，McDonald並不會放棄原有的肉食餐點，而是為了開拓不同族群的消費者。McDonald新產品並不是為素食主義者而推出，只是要給想吃多點蔬菜的葷食者，也就是為所有的消費者而研發的餐點。因為，在蔬菜漢堡中還夾有乳酪片。

法媒《迴聲報》(Les Échos)訪問McDonald行銷主管Xavier Royaux時表示，「我們希望可以觸動素食者及所有的廣大消費者。根據調查，每兩位法國人中就有一名想要均衡飲食，而我們的目標就是要盡可能滿足他們的需求，這次的新品上市正是時候。」他接著說，如果這項產品獲得好評的話，未來將推出系列蔬食餐點。