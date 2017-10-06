英研究：人口稠密有助身心健康  住都市比郊區更快樂

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）一份研究報告指出，有別於大眾既定印象，居住在忙碌市中心的人們會比居住在郊區的民眾更快樂、更健康，因為人口稠密區帶來的社交活動與步行有助身心健康。

《BBC》報導，這份研究是由牛津大學與香港大學聯合製作，報告指出，市區居民通常住在緊密的成列房屋或公寓住宅內，較居住在郊區的居民更有活力、並融入社交生活。

這份報告研究了40萬位都市居民，包括倫敦、蘇格蘭最大城格拉斯哥(Glasgow)和威爾斯首府卡地夫(Cardiff)，發現最健康的民眾多住在每公頃32棟房屋的稠密區，這是英國新建案的平均密度。

報告研究者、也是香港大學助理教授的Chinmoy Sarkar向跨國媒體資訊「湯森路透基金會」表示，這項發現可推動興建高樓都市住宅的益處，「如果我們能說服政策制定者這是個對公眾健康有益的提案，就能打造一個健全的社區，長期下來也許就能看到市民的健康成果。」

Sarkar進一步表示，「有了這些發現，我們就可以進一步規畫多功能、吸引人的社區型態，推廣體育活動、社交互動，遠離負面形象如汙染或不安全的治安。」

報告還顯示在22座英國城市裡，住在高樓大廈的人們較不易患有肥胖疾病，且較居住在郊區的民眾更常運動。

Sarkar說，「隨著都市越來越多、越緊密，更容易步行到達各地點；在稠密的居住區中，建築物的設計也更完善、更引人入勝，人們越來越不依賴車子，反而更多使用大眾運輸工具。」

Sarkar說，政策與都市計畫應該跟著數據資料走，而不是只憑藉過往的印象認知。

報告指出，郊區住家的密集度大約是每公頃18棟房屋，房屋之間都間隔遙遠，並很多都建在高速公路旁，當開車成了通勤的唯一選項，就越來越少運動、製造越來越多肥胖問題。

儘管這些郊區房屋都擁有獨棟的庭院和偌大的活動空間，可能有益於身體活動，但仍不及市中心人口稠密區所間接帶來的健康影響。

例如步行成為都市人最常用的交通方式之一，而緊密的社群關係也使社交互動和身體活動更為盛行。

研究結果指出，民眾居住在高密度地區能獲得較佳的身心健康。這樣的建築密度低於倫敦鄰近伊斯林頓自治區(Islington)和諾丁丘(Notting Hill)密度的四分之一。

這項發現讓Sarkar質疑英國的部份政策，例如限制郊區房屋分割土地、限制在花園內建造更多房屋等，這些法案的原意在保護郊區本來的開放空間。

今(2017)年1月，英國政府宣布將在鄉間建造17座新城鎮，以減緩房屋短缺的長期問題，但Sarkar認為這項決定可以再緩一緩。

根據今年2月政府的白皮書，儘管房價攀升，政府也致力在2020年前建造100萬棟房屋，英國目前的限縮性計畫卻是避免高密度的都市發展，擔心可能帶來房價攀升卻低品質的房屋。

目前，倫敦已經是全歐洲人口最稀疏的大城市，人口密度不及馬德里、巴塞隆納與巴黎的一半，更低於米蘭、柏林與羅馬。

這份報告呼籲地方政府翻轉長期以來對市中心建高樓的反對觀念，認為高樓大廈與連棟房屋都是能強化並鼓勵社區凝聚力的方式。

4日英國首相梅伊(Theresa May)才表示，英國政府將借款20億英鎊給地方政府協助建造25,000棟租屋，以更完善社會住宅領域的公共建設。未來政府也將持續投資100億英鎊的經費在提高英國家庭自有住宅率，協助民眾以小額貸款就能買到新家。