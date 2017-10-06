台灣國家太空中心成立以來歷年發射的衛星

2017年8月25日福衛五號發射升空，但衛星功能不如預期，近乎不能使用，國研院對外宣稱需要數月時間進行調整，才能展現正常功能。然而多數國人未必瞭解太空科學，無法判斷這個耗費納稅人56億的計畫到底是正常科技風險，或是科技管理出了問題？我們需要客觀檢視福衛五號，到底是科技風險或是不當科技管理？

為了徹底釐清上述問題，排除各說各話的情形，作者在此先循序漸進說明太空知識，待知識完整後，太空中心調整福衛五號的努力也告一段落，屆時大家就能依據客觀數據及太空常識正確判斷到底是正常科技問題，或是計畫管理失當。

【國家太空中心歷史及己發射過的衛星近況】

福衛一號(科學衛星)：( 1999年1月-2004年6月)

這是太空中心(當時稱作太空計畫室) 的第一顆人造衛星，也是台灣的第一顆人造衛星。預計壽命2年，實際使用了5年半，1999年1月27日開始到2004年6月17日結束任務。1999稱為華衛一號(中華衛星)，2004年12月30日改名為福衛一號(福爾摩沙衛星一號)。簡述如下：

a.任務壽命：2年。

b.設計壽命：4年。實際運轉則近五年半。（於2004年6月17日結束其任務）

c.主要功能：進行三項科學實驗。

d.軌道：高度600公里，與赤道成35度傾斜角之圓形軌道。

e.繞行地球一周時間：約96.7分鐘。

負責福衛一號研發及發射，及上空後成功運轉的是徐佳銘主任。

福衛二號(遙測衛星)：( 2004年5月-2016年8月)

這是太空中心(當時仍稱作太空計畫室) 的第二顆人造衛星，預計壽命5年，實際用了12年，2004年5月21日開始到2016年8月19日結束任務。2004年12月30日改名為福衛二號(福爾摩沙衛星二號)。簡述如下：

a.任務壽命：5年

b.設計壽命：8年。實際運轉則近12年多。

c.功能：全球陸地及海域遙測。

對台灣及全球陸地及海域進行近實時之遙測作業，拍攝的影像資料可應用於國土規劃、資源探勘、環境保護、防災救 災…等

d.軌道：高度891公里，太陽同步軌道，每日通過台灣上空二次。

e.繞行地球一週時間：約103分鐘。

f. 遙測對地解析度：黑白影像2公尺，彩色影像8公尺。影像拍攝圖幅≧24km；側視角範圍±45°，可進行立體攝影。

重大事件： 2004年12月，福衛二號發揮救災功能： 南亞遭受海嘯侵襲，為提供最新、即時影像供救災使用，福衛二號從12月28日開始拍攝南亞災區衛星照片，連日來福衛二號共拍攝泰國的普吉島、拉廊，印尼的班達亞齊，印度的安達曼群島、尼古巴群島，以及馬爾地夫等地. 聯合國、世界衛生組織、紅十字會、泰國、華盛頓郵報等團體也下載福衛二號災區影像，代表我國太空科技為這次南亞大災難貢獻一份力量.2006年，吳岸明副主任在IAC(International Astronautical Congress)發表福衛二號救災成果，福衛二號也因救災事蹟，成為國際太空團體的要角之一。

負責福衛二號研發及發射，及上空後成功運轉的是李羅權主任。

執行南亞海嘯救災工作是繼任的吳作樂主任。

福衛三號(氣象衛星群)：(2006年4月-2016年12月)

福衛三號是由六顆微衛星組成一個衛星群（Constellation），是臺灣第一次的衛星群任務。簡述如下：

a.任務壽命：2年。

b.設計壽命：5年。事實上已經使用近11年 (從2006年4月15至2016年底)

c.功能：觀測全球大氣層及電離層。

觀測範圍涵蓋全球大氣層及電離層，每天提供全球平均2500點的輸入資料值。這些資料均勻分布於全球上空，且約每三小時可完成全球氣象資料蒐集及計算分析。提高氣象預報更新的頻率，使氣象報告具有實際的效益外，本系統亦可用於長時間之氣候變遷現象之研究、對電離層進行動態監測、進行全球天氣之預報、和提供地球重力研究等相關科學研究。已有超過 80 個國家，3000 多個科學家或氣象單位在使用福衛三號的資料庫。

d.任務軌道：圓形軌道，高度700-800公里，傾角72度。

e.繞行地球一週時間：約100分鐘。

負責福衛三號研發及發射，及上空後成功運轉的是吳作樂主任。

福衛三號現況：

依國研院的資料及數據，可知在2010年三號就有一顆微衛星(FM3)失去功能，同時觀察數據可知，6顆約有1800筆的數據，在2010、2013、2015、有數據大幅減少的情況，估計逐次失去功能，直到2016全部失去功能。(表一)

表一： 福衛三號6顆衛星現況

​​【歷年來，臺灣衛星正常運作數量】

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​1999至 2017 臺灣衛星正常運作數量一覽表(表二)

由表二可以明確看出，臺灣目前(2017年) 除了仍在努力修復的福衛五號遙測衛星之外，福衛七號衛星群預定2018年5，6月才能發射，因此，從現在到明年5，6月，臺灣幾乎沒有可用的衛星，除非福衛五號能盡快修復成功。

【努力修復中的福衛五號(遙測衛星)】

研發耗時10年，預期接替福衛二號任務，預計用5年，2017年8月24發射，但畫面失焦，仍在調整中。簡述如下：

預期功能：國土遙測、防災、救災。將著重於台灣衛星相關能力的建立，並自行研發關鍵技術，且與國內相關學術及業界合作發展重要飛行元件，延續服務福衛二號國內外使用者族群。

d.軌道：高度720公里，太陽同步軌道。

e.繞行地球南北向走，一週時間：約99分鐘 。

f. 遙測對地解析度：黑白影像2公尺，彩色影像4公尺 。影像拍攝刈幅 ≧24km ；側視角範圍±45°。

負責福衛五號研發及發射的是張桂祥主任。

【結論】

本文的主旨在於簡要說明臺灣國家太空中心的發展歷史及成果：

從1999年至2017年共發射4次，都由美國火箭負責，發射都成功。但不要把發射成功和衛星成功運作混為一談。 太空中心的責任僅在於衛星運作成功與否，因為發射載具(火箭) 都是美國提供。因此，從至今的客觀結果得到的結論是：

(1) 福衛一，二，三及五號都發射成功.

(2) 福衛一，二及三號的衛星任務也都功成身退，而福衛五號的衛星任務是否成功目前尚待釐清。​