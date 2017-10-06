家樂福首度與熊本縣產官合作 上千日本好物全面開跑

家樂福超人氣日本週即日起開跑，為了提供消費者更深度且全新不同感受，家樂福經過半年籌備工作，除了搜羅上千支日本最夯商品之外，採購及行銷團隊更親赴日本拜訪近年旅遊知名景點熊本縣，透過熊本縣政府協助深度挖掘，引進上百支熊本商品，打造好玩有趣的「日本一番熊本大賞」，為了讓更多人認識熊本縣特色商品及觀光特色，熊本縣副知事小野泰輔今天也親自來台出席日本週記者會並參與家樂福熊本大賞鏡開儀式，希望活動順利圓滿。而曾獲民眾日本票選最受歡迎吉祥物，也是熊本縣最佳代言人的營業兼幸福部長酷MA萌也一同來台和粉絲見面，將在接下來的6、7、8日於家樂福家分店進行粉絲見面會。

▲木村熊本熊奶油米餅-扇貝 (照片由家樂福提供)

日本商品受歡迎 家樂福打造地方深度之旅

黑糖多拿滋、本格燒灼、各式甜鹹美食 還有超多授權商品

家樂福行銷企劃部公關經理林夢紹表示，十月份的家樂福日本週由於商品創新加上氣氛營造成功，已經取代周年慶成為家樂福第三季的最重要活動，而且去年業績持續成長近一成，為了讓活動更具深度與創新，今年家樂福特別鎖定過去日本週較少出現的熊本縣美食及物產推出熊本大賞主題，主要商品除了鎖定許多民眾旅遊熊本都會買的道地的伴手禮如黑糖多拿滋、奶油米餅、各式仙貝、還有拉麵、醬料、酒類等新品。

不同於過去日本週以美食為主外，這一次熊本大賞也有超強的非食品商品組合，其中又以該縣最受歡迎的營業兼幸福部長酷MA萌授權商品最吸睛，從小件的提袋、背包、紡織品、水壺到大的行李箱、收納五層櫃..等，全都超級可愛。總計這一次熊本大賞光是熊本縣食品類商品就超過上百支，再加上超豐富的酷MA萌授權用品，其中新品就超過9成。

▲KUMAMON24吋加大行李箱 (照片由家樂福提供)

人氣名店免排隊 代購好物一次購

超人氣一蘭拉麵、日清粉類、人氣美妝通通有

除了熊本大賞主題商品好吃又好萌之外，家樂福日本週這一次整體新品仍維持將近三成，引進的新品也非常多，無論是超熱門零食、各地招牌拉麵、醬料、藥妝商品、…通通一次購足，其中許多都是網路討論熱度相當高的商品，例如去年秒殺的一蘭拉麵，今年家樂福加倍進貨，還增加博多細麵，讓民眾免排隊就可以買得到；另外，網路許多主婦烹飪社團爭相搶貨的日清炸雞粉、在日本都很難買的余市威士忌...等，而赴日旅遊最愛買的美妝和個人清潔保養用品更是和日本零時差，包含號稱連不化妝睡覺也要美美地Club棉花糖柔焦素顏美肌霜、懶人美顏救星Zubolabo早晚淨膚濕巾、超人氣的卡通及公主系列口腔清潔用品...等。

家樂福推薦日本一番熊本大賞必買商品：鄉民狂推拜訪熊本必買的「木村酷MA萌奶油米餅100克」原價159元，特價129元、一組包裝就可以熊本知名景點走透透的「酷MA萌黑糖多拿滋棒6入48克」原價390元，特價275元、「熊本豬骨湯拉麵風味米菓57克」原價99元，特價79元、「熊本豬骨風味泡麵5入」原價479元，特價449元、「酷MA萌24吋加大行李箱」原價2590元，特價2490元、「酷MA萌房的露本格燒酌720ml」原價580元，特價449元、去年日本週被秒殺一空的「日本一蘭即食中華麵」、「一蘭博多細麵」售價750元(以上部分商品數量有限，售完為止)。

▲熊本豬骨風味泡麵(5袋裝)(照片由家樂福提供)

熊本大賞好吃好買更好玩 超人氣幸福部長酷MA萌來台

還有會員限時好康 10/8前購物滿額加價購酷MA萌保溫杯

家樂福日本週除了有上千熱門商品一次呈現給消費者之外，更在店內舉辦最精采好玩的日本體驗及表演活動，要讓民眾在日本周期間不只買的滿意更玩的開心。在家樂福的爭取下，曾獲得日本票選最受歡迎地方吉祥物，每次出場必造成轟動，也是民眾到訪熊本縣必看的熊本縣營業兼幸福部長酷MA萌也親自來台，而且罕見連待三天，出席多場北中南見面會，讓民眾有機會近距離接觸這位日本人氣巨星。

另外，為了推廣熊本在地特色文化，家樂福更配和熊本縣政府和熊本電視台，安排熊本縣獲獎無數的和菓子達人以及熊本縣內最具代表性的祭典活動山鹿燈籠舞到台灣演出，熊本電視台更親自來台採訪拍攝，希望透過文化交流活動讓更多國人認識熊本縣。除此之外為了完整呈現日本慶典風情，家樂福在日本週活動期間更在店內安排一系列日本忍者舞蹈、日式料理秀…等精彩演出，營造獨一無二、好買又好玩的日本周。

除此之外，這一次的家樂福日本週更首次推出會員專屬滿額加購活動，凡是家樂福會員在10月8前於店內購物滿1500元以上，就可以149元加價購超級可愛的酷MA萌保溫瓶，活動限量1萬個，共有三種款式隨機出貨，喜愛酷MA萌的民眾千萬不要錯過。

家樂福日本一番熊本大賞活動日期自即日起至10月18日止，部分商品數量有限售完為止，會員專屬滿額換購會員專屬滿額加購活動自即日起至10月8日開始販售，部分商品數量有限，要買要快！民眾如欲知更多活動及促銷訊息，請洽家樂福各分店或上家樂福臉書粉絲團或官網: www.carrefour.com.tw查詢。

一蘭博多細麵5入 (照片由家樂福提供)