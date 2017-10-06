值得等待的A5宮崎牛奢華美味 盡在台北喜來登

日本和牛是當今世界公認品質極佳的優良肉牛，台北喜來登嚴選A5宮崎牛最高等級，自10/7起推出【極上和牛料理饗宴】，特別是大廳酒吧推出「宮崎牛漢堡」(TWD980)與請客樓「清燉和牛牛肉麵」(TWD980)，讓賓客僅以不到千元的價格也能品味日式和牛的奢華美味。

「宮崎牛漢堡」特選肋眼部位製作內餡，油香豐富，肉汁鮮嫩；請客樓則牛骨與蔬果熬煮48小時的清甜湯頭，搭配紐約客部位推出「清燉和牛牛肉麵」，完美演繹經典和牛風味，頂級名品和牛料理每日限量供應，請提前預約；而桃山、安東廳則推出包含火鍋、壽喜燒等多款極品和牛美饌及套餐，邀您一同享受雪花色澤入口即化、鮮嫩細緻的頂級口感，一嚐幸福極致美味！

以往只能飛到日本品嚐的頂級和牛，台北喜來登為提供賓客千元以下的奢華美味，引進擁有「日本第一牛」盛名的宮崎牛A5最高等級部位，在嚴苛的評定制度之下，每10頭日本和牛僅有1頭可以達到A5等級；而在日本能被認證為宮崎牛的必要三條件為： 品種需為黑毛和種、宮崎縣內誕生及肥育和通過日本食肉格付協会所訂定之肉質等級達4以上，才有資格被稱為宮崎牛，也是頂級牛肉的代名詞。

而選用宮崎牛最大的特點在於其紅肉與脂肪的霜降比例均勻，肉質口感緊緻滑順，霜降均勻散佈其間，脂肪豐富卻清爽不油膩，肥瘦相間，入口便能感受油香滿溢的曼妙滋味。台北喜來登10/07起於大廳酒吧/請客樓/桃山/安東廳推出【極上和牛料理饗宴】。