研究：全球75%的蜂蜜含有神經毒殺蟲劑

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）近年來全球的蜜蜂數量銳減，原因不外乎氣候變遷和環境汙染，但根據瑞士的研究人員發現，世界上75%的蜂蜜被驗出含有殺蟲劑，這可能是造成蜜蜂大量滅絕的主因之一。

2002年起瑞士納沙泰爾大學的研究人員Alex Aebi，陸續請身邊的親友到世界各地去蒐集蜜蜂回來做類尼古丁(neonicotinoids)殺蟲劑檢驗，3年內共帶回198件樣本，採集地點遍及五大洲四大洋（除了南極）。

類尼古丁(neonicotinoids)殺蟲劑是世界上使用最廣泛的農藥，具有成癮性和神經毒，會造成蜜蜂偏好採集含有殺蟲劑的花蜜，更會影響牠們的中樞神經系統。

研究指出，198件樣本中，分別檢驗了5種類尼古丁殺蟲劑，大約4分之3的蜂蜜被驗出至少含有1種，其中近半數含有2到5種尼古丁殺蟲劑。研究人員警告蜂群長期暴露之下，恐對其存亡構成威脅。

雖然檢測出的含量未超標，食用後對人類健康無礙，但對冬日裡倚靠食用蜂蜜存活的蜜蜂來說，會影響牠們的大腦中樞神經系統，可能阻礙牠們在農作物和原生植物上覓食與授粉的能力，嚴重可能致命。

研究人員也警告，除了蜜蜂，許多昆蟲也是倚賴花蜜存活，其體內勢必也含有不同種類的殺蟲劑，而以昆蟲為主食的鳥類也會受到影響，這將成為一場生態浩劫。