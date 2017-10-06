外交部：台灣「波鴿」立足海洋 深化友邦朝新南向推進

(台灣英文新聞 / 政治組 報導) 外交部國慶花車今(6)日上午亮相，外交部表示，這次外交部花車暨遊行隊伍旨在彰顯台灣「立足海洋、走向國際、亞洲典範-自由民主燈塔、護照全球通行」的優質國家形象，並呈現政府秉持互惠互助精神推動「踏實外交」的努力。

外交部表示，配合今（2017）年雙十國慶的「國慶大會花車嘉年華」遊行活動，製作「活力臺灣、躍升國際」主題花車參與10月10日上午的遊行。

▲外交部花車。(照片由外交部提供)

外交部發言人李憲章說，外交部花車共花費了近180萬元打造。該花車的設計是以外交部領事事務局吉祥物「波鴿」手拿國旗站在衝浪板上，並在花車後頭裝設一顆地球，前方有白色燈塔及台灣護照作為亮點。遊行隊伍並將由外交部吉祥物「波鴿」帶領穿著傳統服裝的東南亞新住民以及獲頒「台灣獎學金」的友邦學生共同參與，展現台灣推動「新南向政策」及深化與友邦關係的具體成果。

另外，花車上布置有象徵外交部不畏艱難、勇往直前精神的巨型「衝浪波鴿」，造型生動活潑；代表台灣做為「亞洲典範-民主自由」價值典範的白色燈塔，以及便利國人「世界趴趴走」的大型護照。透過這些意象，外交部籲請國人團結一心、攜手打拼，讓充滿活力的台灣躍升國際。

外交部表示，結束後會將花車移至南港展覽館C3場地進行靜態展示至10月15日止，在南港展覽館展出期間，現場備有「外交部花車紀念貼紙」、「花車紀念畫紙」、「波鴿手機擦拭布」及「旅外安全手冊」等精美實用小禮，只要民眾與外交部花車合照並上傳至外交部粉絲專頁，即可獲得上述精美贈品。

▲雙十國慶大典結束後，外交部花車即移往南港展覽館C3場地靜態展示，活動期間凡與外交部花車合照並上傳至外交部Facebook粉絲專頁，即可在展覽會場獲得「外交部花車紀念貼紙」、「花車紀念畫紙」、「波鴿手機擦拭布」等精美小禮物，歡迎民眾踴躍前往參觀。(照片由外交部提供)

▲領事事務局吉祥物「波鴿」手拿國旗站在衝浪板上。(照片由外交部提供)