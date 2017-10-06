印尼男子三星手機放口袋 突然爆炸起火

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）總部在新加坡的亞洲新聞台Channel NewsAsia，5日報導一則三星手機爆炸事件並PO出影片。

​監視錄影器的畫面中，一名印尼男子，原本站在中爪哇Semarang市的Ciputra Semarang飯店大廳。當他用右手去拿靠近左胸口的手機時，手機突然爆炸，冒出一團火球。

上半身著火的男子，嚇得立刻倒在地上打滾，在旁人幫助下，迅速把自己的襯衫脫掉，所幸送醫之後發現傷勢不嚴重。

翻攝Channel NewsAsia臉書

這個事件上月30日發生在印尼。47歲的Yulianto 是飯店客服主管，本月2日接受警方調查時說，他的手機款式是三星Grand Duos，當時手機不在充電狀態，他開了wifi，衛星定位和藍牙等功能，可能因此導致手機過熱。過去這款手機也沒傳出過爆炸事件。

印尼三星電子公司也表示關切，將會仔細調查此事。印尼媒體報導，爆炸的三星Grand Duos手機是在2013年上市，比之前發生爆炸的三星Galaxy Note 7智慧手機更早上市。

三星Galaxy Note 7因為接連傳出電池爆炸事件，迫使三星將此款手機下架，損失數十億美元，也重創商譽。​