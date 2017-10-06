〈時評〉台積電對台灣經濟的功與過

10月3日 我們看到很多與台積電相關的新聞，包括蔡英文總統回覆台積電張忠謀董事長「反對政府推動五加二產業」的說法。蔡總統說：「五加二計畫並不是創造新產業，也絕對不是挑選幾個產業發展」。更重要的，其實是張忠謀在前一天台積電股東會上宣布即將在明年六月退休，而且也宣布了接班的人選，也就是董事長劉德音與總裁魏哲家，即將進入雙首長制。上週宣佈3奈米製程廠將落腳在南科，台積電主要考慮是「政府承諾、完整產業聚落與低廉人力成本」。

關於台積電對台灣的經濟發展到底是功或過的問題，我想很多人都會一口咬定是有很大的功勞，尤其是和鴻海集團相比。例如說，前國策顧問黃天麟在10月3日的自由時報的自由論壇上「鴻海vs台積電」的文章，就指出台積電是投資台灣的 T (Taiwan)型企業、鴻海是市場導向的 M (Market)型企業，對台積電確實是讚嘆有加。

然而我會提出這樣一個「台積電對台灣經濟是功還是過」的問題，其實不是今天才突然冒出來的。大約在兩年前，我的老朋友台大電機系楊英杰教授，有一次我們在討論台灣年輕人低薪化問題時，他就指出在二十多年前他回台灣的時候，他的碩士畢業生去台積電任職時所領的薪水，與目前他的碩士畢業生去台積電上班所領的薪水，二十多年來以絕對值相比大約兩倍。

但是，台積電的產值這二十年來大約成長了十倍。也就是說，台積電大約十倍的企業成長所產生的利益，不是按比例分給勞方，而是絕大、絕大部份分給了資方，更不幸的是台積電股東80%是外資。台積電目前大約一年一兆元的產值所衍生的利益是外資拿走。台積電目前的資本額是2,593億元，2016年EPS是12.89元。也就是說，台積電2016年營收為9,479.38億元新高，年增12.38%；全年稅後淨利約3,342.47億元，其中80%即2,675億元是被國外法人或個人拿走，更不提整年股價波動時外國人賺走的錢。

台積電對台灣的貢獻，最大的一項就是2016年繳了約500億元的稅，確實是台灣最大的納稅戶。而它對台灣潛在的壞處，很少人提及，我在此提出兩項：

第一項、吸納高階軟體人才，及張忠謀說的低廉人力成本。當然也有像我這樣資訊領域的教授，沒能夠教導學生走上正確的創業之路，我們這些資訊的教授都有一定的責任。但是，台灣這麼多年來培養的軟體人才，竟然完全沒有做出什麼值得稱讚的軟體來，或是值得稱道的軟體公司，其中一個很主要的原因就是像台積電、聯電、聯發科等硬體公司，用比一般軟體業稍微多一點的薪水，將絕大部份的軟體人才吸納過去。這一點，當然是市場競爭的結果。但是對台灣經濟發展是有潛在的威脅，對台灣軟體業的發展其實是不利的。若台積電能提供這些高階人才數倍的薪資，使這些年輕人能早日集到創業金，也許會有更好的軟體創業環境。

我們看到上週另一個很大的新聞，因815停電事件而下台前經濟部長李世光教授，行政院已經核可他同時接任工研院董事長及資策會董事長這兩個職位。而他提到要「軟硬結合」我們在這裡拭目以待，看這位土木系背景的李董事長如何來帶領台灣的軟體產業發展。

另外第二項，需要討論的是台積電用電問題。目前台積電全公司整體的用電量是1,100 MW (110萬千瓦)。再加上5奈米及3奈米製程後，還會再增加2,100 MW也就是說210萬千瓦。於是台積電總用電量將會是 3,200 MW，這是台灣核一廠、核二廠、四個核電機組滿載時的總發電量。也就是說不久後台積電即將用掉台灣全國用電量的8%至10%。而且更嚴重的事情是，台積電需要電力品質非常高，連1分鐘的跳電都不行。

這裡產生一個很大的公平性問題，例如說我家是開鐵工廠的，停電3~5分鐘甚至10分鐘，沒有大問題。另外，我一個朋友他家是開火鍋店，停電當然不方便，對顧客有影響，但是停個半小時對整個火鍋店其實影響也沒有那麼大。然而，鐵工廠因為是工業用電、產業動力用電，每一度電的費用基本上跟台積電一樣。而開火鍋店是因為商業營業用電，每度電的費用比台積電每度電的費用還高出很多，大約有50%左右。那麼既然火鍋店的用電品質可以比較低，為什麼要付比台積電更多的錢呢？這當然就是一種劫貧濟富的手法。也就是說由於產業動力用電的價格過低，於是全民在補貼像台積電這樣的用電大戶；這是一個嚴重的問題。

當然我們也理解台積電一年營收9,000多億元，2016年賺了1.3個資本額。像用電這種費用即使再多個50%，對獲利也沒有很大的影響。因此這是政府政策失衡，電價過低補貼用電大戶的問題，而不是台積電本身自己的問題。然而我們在這裡也要向台積電公司，向張忠謀董事長，尤其是即將接任的兩位雙首長，提出一個呼籲。3奈米製程需要新增的電力是1,250MW，也就是說大約一個核一廠的發電量。

新聞上說：去年6月，行政院長林全首度透露，台積電有意自蓋電廠。當時台積電就是擔心大量導入EUV光源的5奈米製程，南科電力系統無法負荷，直到台電出具供電保證，才打消念頭。

那麼我在這裡正式向台積電以及向政府提出這樣的一個呼籲，台積電應投入百億資源，起動將核一廠變成地熱電廠。

有三件事情我們可以稍微說明一下：

第一、如果這樣做的話，那麼台積電自己本身就有1,250MW的綠電發電量。以後全世界電子產品需要全綠電製程時，台積電就會佔著非常有利的地位。

第二、核一廠本身是一個相當不錯的地熱資源廠址。不只位於大屯火山區山脚下，而且離核一廠不遠處(小於20公里) 有一個海底火山，比核四廠與龜山島的距離更近。

第三、核一廠的發電機組以及輸配電網路可以使用，可節省開發經費。

台積電只要趕快提出環評，在核一廠目前正在進行除役的環評中加上「變更核一廠為地熱電廠」的部分，那麼，利用核一廠來建1,250MW的地熱電廠的開發經費可以是非常低的。至於，技術的部分我們建議使用CEEG單管取熱不取水的方式，這部份我們蘭陽地熱資源公司可以提供資料及技術給台積電及政府。

既然台積電也曾有意蓋電廠，那就將核一廠變地熱電廠吧！

張忠謀說台積電會再創高峰，將核一廠變地熱電廠就是一個高峰！