郭文貴首場記者會：中國對美滲透的危害超過911

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國滯美富商郭文貴昨(5)天在華府首度召開公開記者會，再度點名中共中央紀委書記王岐山家族貪腐，他還拿出所謂中國內部絕密文件指出，中國派出間諜以各種方式顛覆滲透美國，並指國務院副總理劉延東有巨大的貪腐問題。



《中央社》報導，郭文貴原訂4日在華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)舉行活動，但在前一天宣告延期，美中官方同一時間在華府召開執法與網路安全對話。哈德遜研究所宣布活動取消後，郭文貴5日在華府全國記者俱樂部舉行記者會，活動採訪須事先登記，現場安檢管控嚴格，郭文貴身旁有安全人員保護。



郭文貴指，哈德遜研究所在電郵中明確告知，收到來自中國駐美大使館多次威脅。中方揚言，如果活動不取消，研究所人員申辦中國簽證就拿不到。他稱，因為他手中握有的資料都是真實的，中國「盜國賊」害怕他，才會盡一切力量逼他消音。



記者會上，郭文貴預告，除了曾經掀出的王歧山家族，中國現任國務院副總理劉延東有巨大的腐敗問題，會在他第二波爆料的計劃中被公開。

郭文貴說，他原本有3份重大的絕密文件要提供給美國政府，讓美國人了解中國的盗國賊集團，但經過哈德遜事件，他昨天與美國官員會談後在廁所內燒毀了這些文件，因為他沒有信心美國能保護他與家人安全。



不過在回答問題時，他說，還有十幾位律師在他的律師團裡，並不擔心他在美申請政治疪護有問題，而且他對美國的價值無人能替代。



此外，郭文貴出示一封來自中華人民共和國國務院辦公廳中央國家安全委員會辦公室的絕密文件影本，稱這份文件能證明他有能力取得來自北京內部的機密文件。

他指出，中國派出27名國安人員赴美當間諜，要對包括他、令完成和程慕陽等展開任務。他還提醒美國，中國除藍金黃計畫已滲透美國各界，還有「3F計畫」，要「搞弱、搞亂與搞死」美國，中國對美國的危害威力超過911事件。



他又說，美國想靠中國解決北韓問題的可能性是零，而他是少數見過北韓領導人金正恩的人，曾參與北韓有關的協調會議，他願協助美國解決北韓問題，且能比中國幫更多忙。



郭文貴已向美國申請政治庇護，國際刑警組織（INTERPOL）已對他發出紅色通報，中國外交部發言人陸慷曾說，郭文貴是通緝犯，他的話中方不相信。

郭文貴則反駁，他過去28年一直在為他及家人受到的中共迫害做復仇的準備，他累積了170億美元的財富，要根據他的7原則展開推翻中共的革命生涯。他的爆料是真實的，所以中共才會如此害怕。