新北輕軌國慶花車 猛男辣妹隨行好吸睛

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國慶大典即將於下周二到來，新北市參加遊行的花車昨(6)日提前曝光，花車主題淡海輕軌「行武者號」設計用盡巧思，不但有萬里蟹及平溪天燈城市意象，主色調更是呼應淡水在地「水」、「海」，並由消防猛男領軍的各局處俊男、美女同仁隨行表演，吸睛力十足。

新北市民政局長江俊霆表示，國慶花車主題以淡海輕軌列車「行武者號」為發想，主色調藍色，呼應淡水在地「水」、「海」的景觀意象，及「國車自造」的創新運輸服務，並從車身爬出「萬里蟹」及升起「平溪天燈」，代表新北市在地的頂級美食資產，以及身為國際節慶活動大城的榮耀。

圖片來源：新北市民政局提供。

另外，新北市擁有全國平均年齡最年輕的優質公務人力，為了展現出新北市充滿朝氣、蓬勃向上的城市精神，各局處都精推出7、8年級的正妹、帥哥擔任此次的隨行表演工作。最近團員們頂著炙熱太陽密集排練，將在國慶日當天，為大家帶來最精彩亮麗的演出。

民政局表示，花車在駛離國慶會場之後，將於10月10日(星期二)至10月15日(日)晚上9點止，停放在台北市南港展覽館C3場地，以靜態展示方式，與民眾做近距離接觸，現場也將設置2個Q版花仙子人型立牌，供民眾拍照打卡。