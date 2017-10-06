今宜北基豪大雨特報  國慶連假降溫陣雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，今(6)天宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生，大台北山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間雷擊及強陣風。氣溫則早晚溫差大。

氣象局在今清晨6時15分對新北市、基隆市、台北市發部大雨特報，宜蘭縣則發布豪雨特報。

氣象局表示，今天東半部地區仍有局部短暫陣雨，尤其宜蘭及基隆北海岸更要注意，大台北地區也有局部短暫陣雨發生的情形，西半部地區白天則多為多雲到晴，午後中南部地區局部短暫雷陣雨發生機率高。到了晚上由於東北風增強，北東降雨機率又會提高。

溫度方面，早晚溫差大，白天感受較為悶熱，晚上氣溫則較為涼爽；北部26至34度、中部26至35度、南部26至35度、東部26至32度。

明(7)天另一波東北風增強，東半部、恆春半島及北部天氣又將轉為不穩定。周日(8日)、下周一(9日)除了東北風之外，低壓擾動通過菲律賓時會有南方水氣移入，因此東半部及恆春半島雨勢較為明顯，有局部較大雨勢發生的機率，南部地區也將轉為有短暫陣雨的天氣，至於中部地區仍以午後雷陣雨的型態為主。

溫度方面，大台北地區及東半部高溫略降約30至32度，桃園以南仍有33至35度，各地低溫約24到26度。

下周二國慶日當天東北風稍減弱，下周二至下周四各地大致恢復至多雲到晴的天氣，僅東半部及北部山區有局部短暫陣雨，中南部山區及近山區有午後短暫雷陣雨。

預計13日至15日會有另一波東北風增強南下，北部及東北部氣溫稍微下降，迎風面的東半部地區容易下雨，北部地區有局部短暫雨，中南部地區則須留意午後雷陣雨。