2017諾貝爾文學獎得主石黑一雄 兼具珍奧斯汀和卡夫卡的特色

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）瑞典皇家學院5日宣佈，2017年諾貝爾文學獎頒給出生於日本長崎市的英國小說家石黑一雄（Kazuo Ishiguro）。

62歲的石黑一雄以代表作《長日將盡》及《別讓我走》等著作聞名。他成為繼1968年的川端康成、1994年的大江健三郎之後，時隔23年獲獎的第3位生於日本的諾貝爾文學獎得主。

瑞典皇家學院公佈的獲獎理由為“通過擁有強大情感力量的小說，揭示了我們與世界相連的虛幻感覺下的深淵”。

現居倫敦的石黑5日接受英國BBC廣播公司採訪時表示：“能夠走在偉大作家們的身後，是最高的榮譽。”

石黑生於1954年，父母都是日本人。因作為海洋學者的父親的工作關係，他在5歲時移居英國，上世紀八十年代取得英國國籍。

他用英語寫作，以人與人之間溝通的困難及記憶的不準確性為主題的一系列作品，因巧妙的情景描寫等受到高度評價。據悉他幾乎不會說日語。

瑞典學院秘書長Danius評價稱：“（石黑）是完成度很高的作家。兼具（英國作家）珍奧斯汀和（捷克作家）卡夫卡的要素。”

石黑曾就讀於東安格利亞大學研究生院。在1981年寫出首部短篇小說後，1982年創作的長篇小說《群山淡景》獲得英國皇家學會文學獎，該書描述了一位生於長崎而居住在英國的女性的回憶。

1986年他的《浮世畫家》獲得惠特布萊德獎（Whitbread Book Awards）。作為實力作家鞏固了文壇地位。

1989年的《長日將盡》獲得英國最具權威的文學獎“布克獎”。該書講述了一位貴族管家的苦惱，1993年被翻拍成安東尼･霍普金斯主演的電影。

2005年發表的《別讓我走》成為全球暢銷書，後被拍成電影，凱瑞･穆麗根等參演。最新作品為2015年的長篇小說《被掩埋的巨人》，近年還參與電影腳本製作及音樂作詞。

2016年的文學獎由美國歌手兼作曲人鮑勃･迪倫獲得，引發了熱議。諾貝爾文學獎獎金為900萬瑞典克朗，頒獎儀式將於12月10日在斯德哥爾摩舉行。