外交部：台灣非菲國毒品來源國 菲國政府予以亦澄清

(台灣英文新聞 / 政治組 報導) 外交部昨(5)日發布新聞稿回應菲律賓自上(9)月20日起，「多次對外傳達台灣為菲律賓毒品上游」以及「竹聯幫控制菲律賓毒品」等訊息，上述訊自已造成外界困擾，影響台菲友好關係。

外交部再度重申，台灣為菲律賓共同打擊毒品之夥伴，也絕非毒品來源國。為明確表達台灣立場，外交部已指示駐菲律賓代表處多次在菲律賓以發布新聞稿、投書及直接進洽菲律賓政府等方式對外澄清；同時洽請菲方提供有關竹聯幫涉及菲國毒品市場之具體情資，以助兩國合作調查。

外交部表示，截至10月4日為止，上述作為已獲12家菲國媒體刊出報導23篇及投書1篇，包括馬尼拉公報（Manila Bulletin）、菲律賓每日詢問者報（Philippine Daily Inquirer）網路版、馬尼拉標準報（Manila Standard）及菲律賓最大電視台ABS-CBN網路報等。此已充分達成向菲國民眾澄清之效果，同時亦加深各界對台灣為菲國共同打擊毒品夥伴之印象。

外交部接著說，經駐菲律賓代表處多次澄清，菲律賓總統府發言人Ernesto Abella已透過媒體表示，菲律賓總統杜特蒂並非責難任何特定國家，杜特蒂總統僅提及涉嫌販毒組織之竹聯幫，並未指責台灣。

外交部也說，菲國參議員Panilo Lacson也另對外表示「並無資訊顯示台灣係菲律賓毒品來源國」，實已澄清台灣並非菲律賓之毒品來源國。

外交部強調，台菲兩國簽有共同打擊毒品備忘錄、刑事司法互助協定及共同打擊犯罪備忘錄等。根據資料顯示，透過兩國合作機制，近3年來菲方得以破獲12件重要案件，查獲毒品成品與半成品之市價超過新台幣20億元，充分顯示台灣為菲國政府目前嚴密打擊毒品犯罪之最佳合作夥伴。