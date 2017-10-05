裕隆集團跨足房地產首發 翻轉房產價值鏈代表作

坐落新店區中興路三段的【裕隆城】基地於今日（10/5）上午舉辦動土儀式。【裕隆城】為裕隆集團跨足房產最大的開發案，今日典禮係由裕隆集團執行長率領一級主管進行，並共同執鏟破土，期許【裕隆城】成為裕隆集團翻轉價值鏈的房產代表作。

【裕隆城】是裕隆建設公司成立後的第一號作品，在建案規畫中，展現許多讓業界耳目一新的做法。不僅重金力邀普立茲克獎建築大師Zaha Hadid設計全台灣獨一無二的外觀立面，藉由與世界級的ZHA建築事務所團隊的密集互動，發展出極具未來感的線條語彙；此外，裕隆亦特別將汽車產業的概念放進來，強調入住後的服務差異，結合科技運用創造智能移動與住宅進化的生活體驗，以超越消費者期待的IMPOSSIBLE（不可能）滿足明日住居想像。

裕隆集團從汽車業跨足建築業，基於永續經營的理念，正式於2017年初成立裕隆建設，並將陸續開設物管及保全公司，冀許透過建設、銷售、物管、保全等一條龍式服務，提供消費者更好的住居品質。而針對民眾最期待的銷售時程與推案價格， 按裕隆建設目前規劃，預計明年（2018）第二季初完成體驗會館，屆時可望啟動銷售時程，推案價格據目前實價登錄現況，以新店市區平均行情7字頭推估，開價將視市場景氣與房市動向而定。未來，【裕隆城】商住大樓預定引進誠品旗艦、威秀影城，勢將為雙北南區造就龐大商機，後續進程值得各界關注。