「我是小英雄」美國學校與特教學校融合體育運動嘉年華

新北特殊教育學校與美國伯大尼臺北分校、台北市恩美協會於今(5)日合作辦理第26屆「我是小英雄」運動會，透過兩校學生的融合互動，共同參與各項趣味性及挑戰性活動，讓美國學校學生體會特殊教育學生的不方便性，進而協助特殊教育學生過關與挑戰。

「我是小英雄」運動會為臺北市恩美協會創辦人慕信福先生所發起，提供所有特殊教育兒童免費參與，秉持鼓勵與陪伴特殊教育兒童參與活動的精神，活動自2009年首度辦理以來，已經舉辦過25場，也帶給許多特殊教育學生及其家人美好的經驗及回憶。去 (2017) 年是「我是小英雄」運動會首次在台北市以外的地區舉行，也是第一次與新北市唯一的一所招收重度身心障礙學生的新北特殊教育學校合作。今年延續前一次的合作經驗，於新北特教學校內辦理第26屆「我是小英雄」運動會，藉由新北特教學校學生與美國學校約130名學生的融合互動，攜手相助，讓特教學校學生感受到有朋友相伴的扶持及溫暖，也讓美國學校的學生學習到對弱勢者己飢己溺的心理認同。

活動內容包括「踢球競賽」、「立定跳遠」、「100公尺徑賽」、「投棒球競賽」、「50公尺競賽」等活動，活動特色不在競賽項目的輸贏，而是強調每名身心障礙學生都能在有專屬夥伴的陪同下，有始有終地完成五項競賽活動，不能以「我不能」為藉口拒絕某些運動項目；參加完運動項目的學生都會領到一面金牌的獎賞，讓每位學生都能在輕鬆和諧的氣氛中體會到完成挑戰的成就感。

這次的「我是小英雄」運動會，不僅可以讓新北特教學校的這群重度障礙學生有更多機會參與體育活動，也能藉此建立這些學生們的自信心，努力地超越自我，讓學生們在未來面對生命中各種困難時，能不怕困難克服逆境；活動也同時讓美國學校參與的學生，在扶持協助身心障礙學生的融合競賽活動中，認同感受身心障礙者生活及行動困境，將助人、支持及服務的人生態度深植於心內。