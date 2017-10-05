富藝旅台北大安「Port23」推「萬聖食怪」萬聖節雙人套餐

每年10月最期待的萬聖節又將到來，今年富藝旅台北大安結合台灣藝術家黃美惠〈小南瓜〉作品，展示逾50顆造型特別、奇異多彩的各式小南瓜打造萬聖節奇幻感受。館內餐廳「Port23」也將於10月16日至10月31日全時段推出「萬聖食怪」雙人套餐，消費套餐即可獲得Port23萬聖節手工造型餅乾乙份，有趣的餅乾造型為萬聖節增添可愛風格。

因應萬聖節，富藝旅台北大安結合富邦藝術基金會，以藝術家黃美惠作品〈小南瓜〉系列為館內佈置亮點，運用纖維材質獨特的鮮豔色彩及質感，創造造型特別、奇異多彩的各式小南瓜。其創作是藝術家在造形上對於生命想像的延續，此一媒材的使用也給予些許神秘且曖昧的視覺，創作每一顆小南瓜如同記錄著不同生命形態爆發的瞬間。旅館內展示逾50顆造型南瓜，巧妙結合萬聖節時刻，帶給旅人煥然一新且充滿藝術氛圍的節慶感受。

在餐點部份，「Port23」餐廳推出的「萬聖食怪」，雙人套餐前菜為「南瓜濃湯附麵包」及「主廚沙拉」，主餐則可從十道義大利麵、燉飯中任選二款，可選擇包含應景的人氣料理「南瓜野菇燉飯附精燉牛腩」、或是適合秋天季節的「五穀米野菇燉飯附溫泉蛋燒烤季節蔬菜」等，還能任選一款甜點，如廣受饕客喜愛的「荷蘭鬆餅」。喜歡小酌的客人更能品嘗Port23精選來自紐西蘭品牌羅綺黛兒水果酒，經典口味「黃金蘋果酒」或「金黃香梨酒」任選兩瓶，口感微酸微甜，充份感受十月萬聖節微醺氣氛。雙人套餐每套TWD1,280元，消費套餐即可獲得Port23萬聖節手工造型餅乾乙份。

套餐推出期間加入富藝旅台北大安LINE好友，至Port23消費出示畫面即可獲得限量Port23萬聖節手工造型餅乾乙片。

照片由富藝旅台北大安提供