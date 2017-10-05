中華電信MOD、Hami Video 直播「2017英雄聯盟世界大賽」

規模盛大的國際電競盛會「2017英雄聯盟世界大賽」從今(5)日起火熱開打!! 台灣兩支LMS聯賽強權隊伍「閃電狼Flash Wolves」和「ahq e-Sports Club」順利晉級, 將代表台灣爭奪世界冠軍榮銜。中華電信作為台灣電信龍頭,全力支持本土電競產業，特別推出「2017英雄聯盟世界大賽」電競專區，從小組賽一路陪伴台灣隊，全程直播至冠軍賽!! 並將與TESL於10/8及10/15分別在桃園展演中心、高雄夢時代廣場，共同舉辦「2017英雄聯盟世界大賽」直播派對，同時提供SONY XPERIA XZ1旗艦手機抽獎活動，號召全民一起為台灣選手加油！

知名遊戲《英雄聯盟》的年度盛會「2017英雄聯盟世界大賽」是全球玩家屏息以待的電競大事, 過去台灣隊伍多次創下佳績，國內知名戰隊「TPA」甚至於2012年奪得世界冠軍，驚豔全世界。今年來自全球各區的24支勁旅齊聚中國武漢，其中台灣兩支精銳「ahq e-Sports Club」和「閃電狼Flash Wolves」已經晉級小組賽，並將展現爭奪霸主的氣勢，讓全台玩家引頸期盼，中華電信以轉播賽事的實際行動，與全國觀眾一起為台灣隊加油。

中華電信延續「六都電競爭霸戰」的成功經驗，持續展現產業龍頭在電競影音內容的雄心，透過MOD、Hami Video即時直播「2017英雄聯盟世界大賽」，從10/5小組賽開始全程直播到11/4冠軍戰，不僅跟全國觀眾一起為台灣選手加油，同時以資通訊技術的優勢與實力，全力支持台灣培養電競人才、推動電競產業。

中華電信董事長鄭優表示：「中華電信今年贊助國內最大業餘比賽『2017六都電競爭霸戰』，累積近30萬人透過MOD、Hami Video觀看，緊接又轉播國際職業大賽『2017英雄聯盟世界大賽』，證明我們打造優質電競影音內容的決心，今後我們將持續以資通訊技術及影音平台的優勢，將國際級的電競賽事以最佳的觀賞方式呈現給觀眾，期望國內選手們能打出精彩表現、為台灣爭光！」

只要從MOD首頁進入運動「LoL世界賽」；快速鍵「996」進入，或由Hami Video網站與手機APP進入「2017英雄聯盟世界大賽」，即可觀看緊張刺激的賽事直播。除了【LIVE直播】，賽事結束後也會以VOD上架至專區的【精彩回顧】與【活動花絮】中，欲查詢賽事節目資訊，可在【賽程】內查詢最新賽況，不怕錯過重要比賽。

為提供觀眾如臨現場的觀賽體驗，中華電信與TESL也將於10/8及10/15分別在桃園展演中心、高雄夢時代廣場共同舉辦「2017英雄聯盟世界大賽」直播派對，廣邀消費者參加，一同為熱血的國際賽事吶喊，享受電競帶來的刺激氛圍，幫自己喜歡的隊伍加油！現場更提供SONY XPERIA XZ1旗艦手機抽獎，敬請把握機會踴躍參加！