服務再精進！「集保e存摺」新增多項功能

金融新科技帶給人們許多創新體驗，集保結算所將科技新思維融入傳統證券集保存摺，「集保e存摺」於今年三月應運而生，上線後參酌各方意見與用戶使用心得，積極調整更版，本月又上線了多項功能，除了兩項主要功能：延長補登存摺與餘額查詢之服務時間、自行補發開通碼，另針對使用者操作上提供多項友善服務，例如：自選存摺排序、密碼設定閱讀更EASY、首次開通未補登交易明細小於600筆直接顯示於APP等，希望讓使用者耳目一新。

主要功能調整之一，餘額查詢提升為全天候服務、補登交易明細服務時間延長為7:00至24:00。過去紙本摺時代，餘額查詢與補登明細等作業，排定於營業時間7:00至19:00內操作，在「集保e存摺」初上線時，考量集保結算所系統於證券市場交割結算肩負重任，不容絲毫失誤，因此任何修正都要經過反覆測試，相關作業時間仍維持與紙本摺使用者相同；現經過系統大規模調整重新規劃後，突破紙本摺僅能營業時間補登的限制，為電子摺用戶提供更長的服務時間，讓持有手機摺的上班族也能夠下班後補登存摺。

另一主要功能調整－自行補發開通碼，經集保結算所多階段的考量與規劃方上線實施，因補發紙本存摺需至券商營業處辦理，初期電子摺服務也循相同模式，而後衡量電子摺用戶使用習慣與操作模式，現提供另一項彈性又不失嚴謹的作法，曾完成安裝的用戶可操作「集保e存摺」中補發開通碼功能，輸入集保帳號與首次安裝已設定的密碼，集保結算所確認無誤後，僅將開通碼發到用戶於券商開戶時留存的電子郵件與手機號碼，以兩道防線雙重確認投資人身分，讓投資人憑密碼輕輕鬆鬆就能找回集保存摺。

「集保e存摺」用戶現已達14萬多戶，集保結算所持續汲取各方建議，分階段多次精進「集保e存摺」服務，最終目標要使投資人充分獲得完整豐富的資訊及更便利的功能，並期許成為金融服務數位新渠道，更緊密地串連證券市場參與者。投資人們，現在申辦「集保e存摺」還可以參加每日抽超商禮券活動，趕快去申辦「集保e存摺」追上數位金融新浪潮吧！