糖友注意！半數患者死於併發症心血管疾病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）糖尿病不可怕，可怕的是各種併發症，所幸在近年來的衛教宣導下，大家已慢慢了解視網膜病變、洗腎、末梢神經病變都是嚴重、甚至致命的併發症之一；但醫師表示最恐怖的併發症是心血管病變，據研究顯示，糖尿病患一旦引發心血管併發症，恐將縮短預期壽命12年之多！

中華民國糖尿病學會理事長暨台中榮民總醫院許惠恒院長表示，糖尿病控制不佳，就容易引起大小血管的相關併發症，糖尿病的診斷標準「糖化血色素(HbA1C)」每增加1，便會提升2至3成的心血管疾病風險；數據顯示，新診斷的第二型糖尿病在10年內發生心肌梗塞的機率高達20%、罹患心臟病機率是一般人的2-4倍、發生冠狀動脈疾病的風險是一般人2-4倍、引發心臟疾病死亡風險是一般人的 3.38倍，同時更比一般人增加 3倍中風機率，因此現今的糖尿病治療不應只是達到降血糖目標，更應積極設法減少心血管疾病。

許惠恒院長指出，糖尿病控制不佳，因而導致心血管病變中風的情況臨床上其實並不少見，除了患者本身生活品質不佳外，家屬還需面臨照護壓力，造成家庭重大負擔，因此呼籲每位糖尿病患者應積極控糖、護心，莫待併發症產生後才後悔；另外，長期而言，控制三高(高血糖、高血脂、高血壓)、戒菸、多運動等，也都是使糖尿病患者心血管疾病穩定的重要生活守則，唯有提早預防才能擁有健康的血管、強而有力的心臟！

糖友預防心血管併發症風險正確觀念，簡易口訣「三要二不」強化民眾五大正確觀念：

一、「要」：要積極治療，同時兼顧血糖控制與心血管疾病，降低併發症風險。

二、「要」：要控制三高(高血糖、高血脂、高血壓)指數。

三、「要」：要定期適度運動，提高身體代謝，並增加肌肉與血管的彈性。

四、「不」：不抽菸，因為香菸中含有尼古丁，會造成動脈硬化，提高心血管風險。

五、「不」：飲食不放縱，高鹽、高糖、高油脂都是造成心臟病的危險因素，應注意飲食控制。