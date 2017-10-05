重大槍擊案兇嫌  似乎都曾有施暴伴侶經驗

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）造成58死、逾500人傷的賭城槍擊案震驚全球，儘管兇手帕多克(Stephen Paddock)已舉槍自盡，警方仍在調查他的犯案動機，而目前有些線索指出他與以往其他行兇者類似的特徵。

住在內華達州的64歲白人帕多克經常在公眾場合斥責女友，這種習慣與美國其他重大案件的犯罪者相同，兇嫌多數為男性，且都曾有過對親密伴侶的暴力行為如言語辱罵或仇女心態。

2016年，奧蘭多夜店發生一起50死53傷的重大槍擊案，兇嫌29歲的Omar Mateen在生前就經常對前妻施暴。

2007年，23歲的Seungh Hui Cho在維吉尼亞理工學院暨州立大學開槍射殺32人，兩年前他就曾被控訴騷擾同校兩名女性，當時警方要求他不要再聯繫其中一人。

1991年在德州，35歲的George Hennard曾被爆跟蹤兩名年輕女子，並寫信給她們，信中他用「陰險奸詐的毒蛇」形容女性，數月後他就在一間咖啡廳內開槍殺害了14名女性和9名男性。這起悲劇的動機被視為是對女性的敵意，因為目擊者宣稱兇嫌繞過男性卻向女性開槍。

關於此次槍擊案的兇嫌，《洛杉磯時報》則報導，帕多克多次在星巴克店內辱罵女友，店員回憶帕多克的說法，「我付錢幫你買飲料，就像我付錢給你一樣。」

一方面，美國人民可以合法購買並擁有槍枝的權利，是受到美國憲法第二修正案保障，於1791年批准，第二修正案保障人民有備有及佩帶武器之權利，這也是擁槍人士極力維護的一項論點。

但另一方面，聯邦法律也有相關限制，如「美國家庭暴力罪犯槍枝禁令」(Domestic Violence Offender Gun Ban)、或稱「拉丁堡修正案」(Lautenberg Amendment)禁止任何曾犯有家暴輕罪的人擁有槍枝。

該禁令禁止被裁定犯家庭暴力輕罪或重罪的個人出貨、運輸、擁有、以及使用槍枝彈藥。而被裁定為「家庭暴力輕罪或重罪」的人意指使用或試圖使用身體行為、威脅使用攻擊性武器、對現任或前任配偶、父母等施暴。

該法僅約束上述討論到的犯罪人口，但全美幾乎有一半的家庭暴力案件沒有對外通報，丹佛大學的法律系教授Nancy Leong向Quartz表示，政府應做更多事防止這些槍枝或武器被可能用來傷害他人的人所取得。

根據Quartz先前的報導，Leong認為只要被指控家庭暴力行為的人，就應該接受額外監控或延長槍枝購買時間。根據美國司法統計局的數據，在2006至2010年間至少有46%的伴侶暴力案件未通報給警方；Leong強調，嚴格控管與檢查也是對憲法保障人權的一種實踐，她說，「人們也需要獲得允許才能集會遊行，實踐第一修正案的人權。這並不困難。」

然而，要能夠將槍枝限縮於家庭暴力人士之外，首先要先杜絕家庭暴力的發生，Leong認為這將視美國犯罪司法體制的態度，因為以往法官與警察都將家庭暴力排在較不嚴重的案件之列，並未謹慎周到地懲處犯罪者。