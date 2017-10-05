響應「白晝之夜」 總統府光雕秀與全民編織歷史

(台灣英文新聞 / 生活組 台北報導) 總統府發言人林鶴明今(5)天上午召開「總統府10月7日大開放暨國慶光雕秀活動」表示，為響應「2017白晝之夜」暨慶祝國慶光雕表演，總統府一連四天連假規劃一系列活動，與全民共感台灣的土地記憶，編織新歷史航向未來。

在國慶連假中，總統府安排24場夜間光雕秀，透過5台4萬流明的高階投影設備與建築燈光設計，展開一齣長達140公尺的光雕環境劇場，與全民共感台灣的土地記憶，編織新歷史航向未來。

林鶴明說，總統府自7日上午9時至晚間9時民眾只要攜帶身分證件，就能入府參觀。當日上午10時安排「楊秀卿說唱藝術團」表演、下午2時「灣聲樂團」弦樂四重奏演出台灣歌曲。晚間活動從下午7時30分開始，府外安排每半小時一次的國慶光雕秀，而府內則有二場半小時的《小小丑的夢遊狂想曲》表演，分別是在下午6時與8時。

林鶴明進一步表示，這次受邀演出的楊秀卿老師是台灣說唱藝術的國寶級老師，她自7歲開始接觸唸歌，12歲開始走唱生涯，表演經驗至今已超過70年，可說是台灣說唱藝術的歷史。楊老師曾獲教育部頒發民族說唱藝術「薪傳獎」，並於2009年被提名為「第一屆台北傳統藝術榮譽藝師」，以及被行政院文化建設委員會（文化部前身）指定為「第一屆重要傳統藝術保存者」。

▲國寶級老師楊秀卿要在國慶光雕秀為全民祈福。(照片由中央社提供)

林鶴明接著說，本土樂團「灣聲樂團」是由傳藝金曲獎最佳作曲人李哲藝號召台灣優秀音樂家共同組成，致力於結合台灣歌曲與古典音樂，讓台灣傑出音樂家經過古典音樂的薰陶與訓練之後，演奏家鄉的樂曲，要讓全世界被台灣的音樂所感動。

為了再度響應「白晝之夜」活動，林鶴明表示，總統府今年首度舉辦夜間光雕秀，《祈求吉慶-總統府古蹟建築光雕展演》，是由國寶級說唱藝術家楊秀卿老師以說唱藝術演繹傳統廟宇圖騰「旗球戟磬」之典故，來為全民祈福。並以1888年出現在台灣的第一台火車「騰雲號」為首，回溯台灣百餘年間軌道的演進，展現總統府引領台灣不斷前行進的歷史身影，帶領觀眾穿越時空，在歷史軸線上探索台灣的民間信仰、服飾紋樣、地景植被、族群文化。當晚，府內南苑會安排「沙丁龐客劇團」，由小丑結合街頭肢體劇場方式呈現，要帶給大小朋友不同的體驗與感動。

總統府表示，這次總統府開放參觀區域為總統府一至三樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－時代」、「府－聲音」、「府－想像」、「府－味道」、「府－我在」及特展「陳澄波畫展」、特展「遠古的榮耀」、特展「設計m/M臺灣」、交誼廳及南北苑庭園。

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▲總統府國慶光雕秀7日登場。(照片由中央社提供)