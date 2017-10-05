CDC：肥胖是造成許多癌症的最大元兇

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）周二表示，美國有40%的癌症案例皆與肥胖脫不了關係，換句話說，不良的飲食習慣不僅是造成大肚腩的元兇，更可能提高癌症風險。

CDC主任Brenda Fitzgerald表示，全美大約有3分之2的成年人有過胖或過肥的困擾，也代表著這些人罹患癌症的風險較高。

據統計，近55%的男性癌症患者和24%的女性患者罹癌原因與肥胖相關，特別是介於50到74歲的中老年人；而2014年美國有近63萬的患者其罹癌原因被診斷為與肥胖有關，同時2005年到2014年之間，罹患這些相關癌症的人數更飆升7%，但許多美國民眾卻不知其相關性。

國際癌症研究署（International Agency for Research on Cancer, IARC）表示，目前已確定肥胖與以下幾種癌症有其關連性：腦膜瘤、多發性骨髓瘤、食管腺癌、甲狀腺癌、停經後乳腺癌、膽囊癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、腎臟癌、卵巢癌，子宮癌、結腸直腸癌。

CDC建議醫療院所應加強宣導衛教資訊，提供民眾更新且正確的防癌觀念，讓民眾擺脫肥胖，以遠離癌症的威脅。而針對這方面的防治和治療，CDC目前已啟動至少四項的研究計畫。

CDC的腫瘤科權威Lisa C. Richardson表示，身為腫瘤科專家，民眾最常問我的就是如何遠離癌症，我總是回答，維持身體健康是防治慢性病的最佳方法。同時，我的職責所在也包含：提供民眾正確的健康資訊，讓他們不管是生活、工作、學習和休閒方面都能做出有益健康的選擇。