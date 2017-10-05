非洲已不再飢餓？  連鎖速食店帶來肥胖問題

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）快速都市化、人口成長和急促拓展的經濟壯大了非洲中產階級人口之列，也使更多非洲人著迷於外來的速食文化。但如同在西方社會看到的一樣，速食餐飲造成民眾體重上升與肥胖問題，這類問題也開始出現在非洲；而非洲醫療體系與資源不足使這議題更加嚴重。

美媒Quartz報導，一份來自國際農業專業組織Malabo Montpellier Panel的報告指出，現今非洲孩童的飲食越來越曝露在高糖份、高熱量的加工食品中，這類人工製品成本低廉卻缺乏營養，造成7至11歲體重過重的孩童比例從1990年的4%上升到2011年的7%，甚至在2025年預計將到達11%。

除了兒童，飲食習慣的改變也發生在較年長的中產階級人口，多數人終日伏案工作，也不參與戶外運動。Malabo Panel指出，「目前迫切需要喚起公眾意識，以解決新興的非洲人口肥胖問題。」

非洲目前存在全球成長最快速的中產階級，依照目前的變化發展，預計到2060年非洲將有11億的中產階級人口，這也帶來飲食喜好的改變。

過去幾年，大型速食連鎖店如漢堡王、麥當勞、肯德基、必勝客、Subway等品牌紛紛在非洲設店，希望能在擴大的中產階級人口中取得先機，因為他們正是一群擁有可支配收入、又對加工食品興起興趣的群眾。

與此同時，肥胖的症狀也在埃及、迦納、南非和奈及利亞等國家擴散；值得注意的是，營養不良與肥胖的問題有時候竟同時存在，例如發育不良的小孩與體重過重的成人同住，影響著營養素分配的不均。

隨著高糖、高肉類與高碳的飲食越來越常出現在生活中，糖尿病的影響也越來越普遍；但非洲醫療中心長期只關注傳染病如瘧疾和愛滋，各國中央醫療體系尚未針對糖尿病或長期症狀如心臟病、腎臟問題或中風有完善健全的體制。

高血壓也成為受人矚目的問題，而除了垃圾食物，非洲人也越來越少吃蔬菜水果，但抽菸與喝酒的習慣則增多。

根據一份統計報告，目前非洲大陸有2億3千萬人口處於飢餓狀態，貧窮與營養不良是他們每天面對的課題，儘管部份人口體重過重，Malabo的專家也提醒，政府機關應正視食物浪費的問題，平衡糧食生產，並確保兒童與成人都能維持最基本的飲食多樣性，以維持身體健康。