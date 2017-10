外交部：台灣是教廷推動慈善志業不可或缺夥伴

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 外交部歐洲司長高安今(5)日表示,教廷「促進整體人類發展部」部長洋克森樞機主教(Peter Card. Tukson) 應台灣政府邀請,於9月27日至10月3日訪台,並主持10月1日至7日在高雄舉辦的教廷「第24屆海洋使徒世界大會」(XXIV World Congress of the Apostleship of the Sea)。

高司長說,「海洋使徒世界大會」每五年開一次,上一屆是在義大利羅馬(Rome)舉辦,今(2017)年則選在高雄市,有來自50個國家逾250名神職人員及專家學者共同出席。下一屆將會在英國格拉斯哥(Glasgow)舉辦。

《蘋果日報》日前報導,天主教香港教區榮休主教陳日君樞機在紐約接受專訪時表示,中國與梵蒂岡達成協議或建交勢在必行,呼籲台灣人民做好「被放棄」,失去邦交國的心理準備。

高司長回應,基本上政府立場就是持續密切關注教廷跟中國大陸的互動,亦就是「陸梵工作小組」的會談。政府理解教廷全球福傳跟睦鄰的目的,最主要是關注中國大陸廣大的天主教徒,但中國在宗教自由等相關教務議題的想法上,其實跟教廷有落差。

高司長進一步表示,教廷非常肯定台灣積極蓬勃的天主教社群,我們的活動力、信仰自由、我們的人民,種種其實都跟天主教的精神非常吻合,尤其很多入世作為如社會福利、慈善工作跟教育工作,在台灣天主教社群內都很積極拓展,如日前輔仁大學附設醫院的設立就是對天主教教義的推展。

高司長指出,政府與教廷有許多慈善計畫及世界發生災難時的合作計畫,都在努力推進中,也讓教廷了解,「我們是他們推動慈善志業不可或缺的重要夥伴」。

外交部說,台灣與教廷邦誼迄已75年,雙邊關係日益友好,多年來雙方高 層及重要官員交流密切。未來台灣將續基於和平、 自由等普世價值,致力增進與教廷各相關領域交流合作, 持續深化雙方實質關係及邦誼。