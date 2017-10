〈時評〉賴神vs.柯P

You can fool some of the people all the time,

and all of the people some of the time,

but you cannot fool all of the people all the time!

你可以愚弄某些人於永遠,

也能夠愚弄所有人於一時,

但你無法愚弄所有人於永遠

──美國林肯總統

美國林肯總統的這段話,對於自以為可以聰明地把政治當成高明的騙術耍玩的無恥政客,無疑是一記當頭棒喝!

無可諱言,台灣政壇一向不乏聰明過人之士,也一直充斥著謊言騙術!以賴神和柯P這兩個此時此地政壇上最當紅的「政治明星」來看,聰明過人似乎都沒有疑慮;聽其言、觀其行,有沒有玩弄政治騙術,有沒有見人說人話、見鬼說鬼話,有沒有隨魔鬼的音樂起舞,答案也幾無疑慮呼之欲出。

台南市長賴清德在2014年6月7日的上海復旦大學座談會中,侃侃而談的是「六四天安門事件」、「太陽花學運」、「台灣總統李登輝、陳水扁」,在跟中國學者舌戰時更強調「台獨是台灣人民極大的共識」!非常崇拜毛澤東,還以「毛粉」自居,曾延安朝聖三天的柯文哲,今年7月2日在上海的雙城論壇上,大彈「兩岸一家親」、「兩岸是命運共同體」、「床頭吵床尾和」的調調,還沾沾自喜沒有這些一面倒向中國交心的肉麻言論,「我們將會失去理性溝通的管道」。

跟中國交流,賴神是不卑不亢、言必稱台灣 !自稱「墨綠」的柯P,到紅色中國拜會時,台灣二字小心翼翼不敢說出口;接待紅色中國來客時,更貼心地將綠色與台灣一股腦兒丟垃圾桶。賴神的積極為台灣發聲,跟柯P的「被統戰」言行,氣魄尊嚴不可同日而語。

台南市長賴清德在2015年的228事件追思會表示「蔣介石銅像應退出校園」,到今年228前夕,除了軍營、眷村以及私人土地上的蔣介石銅像,其餘台南市府管轄的21座已全數拆除。與此同時,台北市長柯文哲反對「去蔣化」,指「去蔣化無法解決台灣問題」,「要超越歷史」,不拆蔣介石銅像;還主張228受難者家屬要「寬容如海」。賴神的推動歷史轉型正義,跟柯P的斯德哥爾摩症候群,對比實在強烈!

賴清德在1997年國大代表任內,曾趁著總統李登輝上台報告時,手持「台灣獨立萬歲」牌子,公開宣揚台獨理念;2009年的一二二○「破黑箱、顧飯碗」人民要發聲大遊行,時任立委的賴清德挑明了講「敬請所有主張台獨的人一定要站出來」;台南市長賴清德2015年9月30日在議會連說3次「我主張台灣獨立」;2017年9月26日,賴清德以新閣揆身分在立法院首度施政報告中清清楚楚表示「我是主張台灣獨立的政治工作者,不管擔任哪個職位都不會改變」。

反觀柯文哲,2014年以白色力量起家,自稱「不是淺綠、是墨綠」,卻對228無感、對解構殖民統治無感、對拆解專制獨裁銅像無感、對台灣歷史無知、對台灣文化無知,在自家主辦的世大運,更讓世界只看到「中華台北(Chinese Taipei)」、看不到「台灣(Taiwan)」!高傲狂妄的柯市長對台灣的許多人、許多事都很有意見,也都忍不住要批判貶損兩句;對拜會或接待的中國官員,卻沒有一個是看不順眼的,說出口的也沒有一句不是逢迎諂媚的好話!

一路走來始終如一主張台獨的賴神,政治立場與中心思想毫不避諱地攤在陽光下供國人檢視,不必說什麼「我是深綠、墨綠」,也沒有人會懷疑他的顏色光譜!刻意讓台灣見不得光的柯P,是那一種「墨綠」?嚴肅的政治議題也習慣不加思索就脫口而出加以評論,下一刻又急忙澄清、解釋、拐彎、否認或故作遺忘顧左右而言它,出身白、吃定綠、拉攏藍、討好紅的柯P,有無堅定的政治立場主張?有無中心思想?是白、藍、綠、紅的共同代言人,還是根本就一隻變色龍?

最後要問的是:為台灣前途計,台灣人該選擇的政治人物,是沉著穩重、有堅定清晰目標方向、敢講真心話的賴神這一型的?還是心浮氣躁、飄移善變、錯亂盲目衝撞如無頭蒼蠅、說話虛實真假不當回事的柯P那一型的?

(作者為台灣教授協會前副秘書長,新竹教育大學退休副教授)