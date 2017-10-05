〈時評〉主計單位誤國？

「除弊興利」是政府各部門的責任和目標，但若不與時俱進，處處只會照本子辦事，不思變通，特別是財主會計單位，為避免自找麻煩，一律要求依歷史規定報帳核銷，防弊過了頭，恐怕不是「主計治國」，而是「主計誤國」。

最近網路上有篇「台灣是主計治國？」文章，引發不少曾和公家機關交手的人士迴響，因為裡面例舉許多主計單位不食人間煙火的情況。像是要核銷50人餐費，來回送了八次資料，最後附上照片拍照、吃便當的人簽名、發票、商家立案證明，才終於過關。

另一個例子，是要申請一桶咖啡錢，卻只能核銷紅茶錢，只因為預算科目是「茶水費」；申請瓶裝水，上面還得註明容量；此外，一場演講的高鐵車資，不能用來回票的購票證明銷帳，一定得把回程的票根用信封寄回等。

許多人出國，往返南北兩地，搭飛機、坐高鐵或台鐵，主計和審計單位仍要求票根或登機證等憑證才能報帳，但現在許多人都使用電子票證，一些不合時宜的老舊規定，令人瞠目結舌。

會產生這些困擾，其實是主計單位承辦人員的心態，因為這些人不這樣要求，深怕將來出問題時，會怪罪到自己頭上。因此，以不變應萬變，不論遇到哪些情況，就是要求對方提供制式資料，一旦自認有問題，也會直接要求刪除，鮮少會顧及實際情況。

幾年前，有上百位大學教授因為使用假單據核銷國科會經費，當時就被稱為是「歷史共業」，或許有些人真有挪為私用，但更多人是為了應付繁複的銷帳程序，才會採取這種潛規則，直到東窗事發後，才引起社會廣泛關注，其背後的癥結點同樣與主計有關。

行政院主計總處在官網上的願景寫著，「宏觀分配整體公共資源，促進資源運用效益，建置國際化政府會計規範，增進政府財務效能；全面提升政府統計效用，發揮統計支援決策功能；結合資訊應用，再造行政效能，成為國家建設重要推手。」

然而，目前是側重前半段的預算控管，後半段推動國家往前邁進的部分明顯偏少。

台灣公務員的文化，往往只求自保、不要惹禍上身，所以充斥著少做少錯的心態，主計單位更是如此，並且只習慣原本作業模式，以稽核控管為輔，不思創新變革，跟不上時代腳步，也讓許多人不願意和公務機關打交道；偏偏，主計單位又控管其他部門的預算，就算有怨言，多數人選擇忍氣吞聲，主計單位的坐大，反而拖累政府效能。

（作者李平華，資深媒體人）