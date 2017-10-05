【他有一個夢】賣海鮮賠光本錢 做風箏東山再起

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）前一陣子我們曾報導過「白鷺鷥騎腳踏車」造型風箏，它是2016年宜蘭國際童玩節的吉祥物，創作者馮燦煌先生，就是腳踏車風箏發明人。

馮燦煌生於1960年，他本身就是宜蘭人，畢業於復興工專電機科 。​30年以上風箏製作經驗，他曾經生產各式各樣風箏並作專業設計。​

回憶剛出社會時，馮燦煌曾在室內設計公司繪圖、蓄電池工廠上班 。但33年前與朋友合作海產生意失敗，讓他決定投入風箏工作室製作。

馮燦煌的手藝完全是自學而來。小時候他就對放風箏、改造風箏具有濃厚興趣。做海鮮生意，不慎賠光積蓄後，馮燦煌想起童年和爸爸、叔叔一起做風箏、放風箏的快樂情景；加上自己當父親後也常親手做風箏帶孩子到公園放，於是鼓起勇氣重新振作。

在擅長裁縫的妻子全力支持下，兩人同心製作特技風箏，並成立公司。1987年他創立三馬風箏廠，專業設計生產各式風箏外銷為主。因馮姓有二馬,太太剛好也姓馬，故廠名為「三馬」。​

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1991年他榮獲多項風箏專利，包括折合式風箏 、調整斜臂技術風箏、多功能風箏 、以及四線控制技術風箏。

他的創作接連獲得各大報專訪與邀約進行風箏製作、昇放展示。1995年他還與全國各界風箏同好，成立「中華特技風箏推廣協會」。接著台灣、美國、歐洲等地內外銷訂單陸續上門，讓他搭上5年的風箏市場榮景。

2000年馮燦煌企圖挑戰金氏世界紀錄「尾巴最長的風箏」，全長1035公尺，費時2個月製作，不過試飛時卻被壓壞，功虧一簣。

2002年馮燦煌參加中國山東風箏節，送一只技術風箏給對岸，隔年大陸廠就做出一模一樣的風箏，但飛得不好，想請他去教做，他沒答應。希望把這項專業技術留在台灣。

創業過程非常艱辛, 第一年總營業額才NT$4500元 , 前5年都入不敷出無法維生, 但馮燦煌仍堅持創新設計。

​​馮先生日前接受《台灣英文新聞》記者訪問時表示，10年前他的風箏內外銷都有, 後來訂單都被中國仿製品拿去了。現在他僅內銷客製贈品或風箏活動。因為小朋友現在都喜歡手機遊戲，風箏越來越少人玩，已是夕陽工業。

至於腳踏車風箏因為是表演用 , 尚未量產販售。不過他上中國淘寶網或天貓網 ,卻發現多張圖片被盜用，用來販賣廣東或浙江製的風箏 ，讓他相當氣憤。​

儘管如此，馮燦煌還是積極創作風箏，並持續參加台灣各地的展演活動。他說最重要的就是, 他有一個目標, 希望能發展空中劇場，例如在空中演一齣西遊記、或童話故事白雪公主等，且讓我們拭目以待！