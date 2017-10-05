34年前駕米格戰鬥機投奔台灣 前中共空軍孫天勤逝世

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）34年前駕駛米格21戰鬥機來台的前中共空軍孫天勤，日前因病在三軍總醫院病逝，家屬4日在報紙刊登啓事。國防部表示將專案處理孫天勤的安葬事宜，將由家屬決定孫天勤要葬在國軍五指山公墓或是空軍公墓。

這位過去被讚為「反共義士」的孫天勤，家屬4日在報紙刊登啟事，公布孫天勤日前因病在三軍總醫院病逝，享壽82歲，並決定7日在台北市立第一殯儀館舉行「我的一生．惜別會」告別紀念會。

中央社報導，孫天勤原籍陝西，在中共空軍擔任試飛員，1983年8月7日，他駕駛米格21戰機從遼寧大連起飛，決定投奔自由，將飛機降落南韓，當時一度引發南韓軍方緊張，施放空襲警報，在確知孫天勤是要投奔自由後，成為震驚國內外的消息。

當時南韓與中華民國還有邦交，韓方尊重孫天勤個人意願，把他交給台灣，飛機則交還中國大陸。1983年8月24日孫天勤飛抵台灣，當時的參謀總長郝柏村親自到台中清泉崗基地迎接，隨後搭車到台北，並由當時的新聞局長宋楚瑜親自主持記者會。

孫退役後移民加拿大，近年才又重回台灣定居。

國防部發言人陳中吉受訪表示，國防部、空軍司令部和後備指揮部已派高階人員到孫天勤遺孀家中，表達國防部長馮世寬關切和哀悼之意，也會讓孫天勤的家屬決定要把他葬在國軍五指山公墓或空軍公墓現地。