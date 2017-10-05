鴻海選址投資蒙特普萊森村   勤奮人才成條件

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）外媒報導，鴻海集團投資美國威斯康辛州先進面板廠，選定威州東南部拉辛郡的蒙特普萊森(Mount Pleasant)村作為先進8K液晶顯示面板廠地點。鴻海表示，當地才華洋溢和勤奮的人才，是最具競爭優勢的關鍵。

《密爾瓦基商務周報》(Milwaukee Business Journal)報導，鴻海集團選定威斯康辛州東南部拉辛郡的蒙特普萊森村，成為在美國布局先進LCD面板廠的廠址。

《中央社》報導，對於選定拉辛郡打造先進製造園區，鴻海指出，拉辛郡充滿才華洋溢和勤奮的人才，是此地區最具競爭優勢的關鍵，也是鴻海集團選擇在此打造第一個先進製造園區基地的原因之一。

鴻海發布新聞稿表示，很高興將在蒙特普萊森地區建立世界最先進的面板製造園區，作為集團在威斯康辛州創造1萬3,000個工作機會的基石。期待未來能成為當地社區的一分子，並透過更多企業及廠商參與此計畫，投入威斯康辛州當地的產業供應鏈，進而創造數千個額外工作機會。

鴻海集團此次首選美國威斯康辛州，規畫先進8K液晶顯示LCD面板廠，預計2020年完工，未來4年投資美國規模估達100億美元(約合新台幣3,000億元)。



鴻海這次投資，是威斯康辛州史上最大經濟發展計畫。這次投資也是有史以來外國企業在美國最大規模的綠地投資。

州長華克（Scott Walker）於9月中旬簽署通過議會對鴻海提供高達30 億美元的稅收補貼，成為美國政府歷來對外資企業提供的最高額補貼。