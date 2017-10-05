高雄籍盧麗安 任中共十九大代表 陸委會將查是否違法

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中共十九大（「中國共產黨第十九次全國代表大會」之簡稱）即將舉行，本次共有十名台灣籍黨代表，其中9人都是在中國生長的台胞第二代。但中國上海復旦大學外國語文學院副院長盧麗安，是唯一土生土長的台灣人。

自由時報網站報導，她若擔任中共黨代表，可能喪失台灣人身分。報導指，當選中共十九大黨代表的盧麗安有台灣籍，擔任中共黨職，可能違反兩岸條例。陸委會昨（4）日表示，關於當事人身分、有無在中國設籍、是否違反兩岸人民關係條例，有待查證，將會同相關機關釐清處理。

中國媒體報導，當選中共十九大黨代表的盧麗安，1968年出生於高雄，曾就讀高雄女中、政治大學。1990年從政治大學西洋語文系畢業後，即赴英國愛丁堡大學攻讀碩士，1992年拿到碩士學位，1999年獲得英國格拉斯哥大學英國文學系文學博士。

《自由》也引述上海市台聯說法指，1997年初，盧麗安與丈夫拖著兩口大皮箱到復旦大學任教，定居上海，從此和上海市台聯結下不解之緣。盧的丈夫也在台灣出生，目前是復旦大學教授。

《自由》的報導指，依兩岸人民關係條例規定，台灣人不得在中國設有戶籍或領用護照。違反者，將喪失台灣人身分，且不得擔任公告禁止的中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體職務或為其成員。

陸委會呼籲，國人赴中國應留意遵守相關規定，並應維護國家安全及利益。

​中時報導，本次入選的10名台籍代表中，以台聯系統成員居多、幾乎都是在中國出生的台胞二代。唯一與眾不同的是，現任上海台聯會長的復旦大學外文系教授盧麗安，是土生土長的台灣人。

報導指盧麗安在高雄出生長大，1997年定居上海，擔任復旦大學外國語文學院副院長，逐漸活躍於台聯活動，並在2013年被推舉為會長。

依兩岸人民關係條例第33條規定，台灣人民不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體的職務或為其成員。如違反規定，視身分為公務員或一般人民，將有刑事責任或行政罰鍰。