川普探視槍擊倖存者  避談槍枝管制

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）川普昨(4)天前往拉斯維加斯探視美國近代最慘重槍擊案的倖存者，並宣布「舉國哀悼」。但在回應記者提問時避開敏感的槍枝管制問題。



《中央社》報導，這次槍擊慘案造成58人喪生和500多人受傷，川普探視倖存者和第一時間出動人員，讚許「用身體(擋下子彈)保護所愛的人」的父母和配偶。



川普前往拉斯維加斯警察局指揮中心(Las Vegas Police Department Command Center)和當地的大學醫學中心(University Medical Center)探視皮特森(Tyler Peterson)警官等人，皮特森在回應槍擊時受傷。

他說，「未來幾個月，我們都將與本週稍早發生的恐怖事件搏鬥，但我們將一起努力度過。」

但面對拉斯維加斯槍擊案與美國公民擁槍權的爭議，川普的態度是繼續支持美國憲法「第二修正案」，在公開回應中避開爭議，僅譴責犯案者行徑是「純粹的邪惡」。

日前，前川普政府白宮首席策略師、前美國總統顧問的史蒂芬·巴農針對拉斯維加斯槍擊案發表了自己的看法。巴農警告，如果川普有任何企圖加強槍枝管理的措施，將引發川普的核心支持者極度不滿。這或許是川普不敢加以表態的原因。

另一方面，美國聯邦調查局正傳訊槍手裴德克(Stephen Paddock)的女友丹利(Marilou Danley)，62歲的丹利前一晚自菲律賓回到美國，接受FBI探員訊問。她被調查人員列為「嫌疑人」，但並未羈押或限制行動。



丹利是澳洲公民，20年前即移居美國，在賭城大道上工作，裴德克行凶時她不在美國國內。調查人員正就丹利在菲律賓時、裴德克匯給她10萬美元的傳聞展開調查。

自川普就任總統後，他便開始放寬擁槍權。今(2017)年2月，川普簽署禁止了一項歐巴馬時代的法規，該法規限制大約75,000名精神障礙患者購買槍枝。儘管川普在自己2000年出版的書中曾呼籲共和黨人「在槍枝管制議題上不該受NRA(美國全國步槍協會)指使」，但他也寫道，「我真心反對槍枝控制」。

今年4月，川普也曾向NRA保證，他們在川普競選時期捐獻的3,000多萬美元，讓NRA成為「白宮的盟友」。由於NRA對川普的支持，川普任內似乎不會有任何加強槍枝管制的措施。