北部花東豪大雨特報  至週日氣溫再略降

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今(5)天東北風稍微減弱，整體降雨範圍和時間將縮減，不過東半部及北部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。中央氣象局清晨也針對新北市等5縣市發布豪、大雨特報。

今日因對流雲系發展旺盛影響，氣象局在清晨5點多，針對花蓮地區發布豪雨特報，宜蘭地區、臺東地區及基隆北海岸發布大雨特報；降雨趨緩要到下午過後。

氣象局指出，今天東北風減弱，預測北部、東北部將略升1至2度，大台北、基隆北海岸、宜花東高溫約30至32度，其他地區約33至35度，白天仍感到悶熱，各地低溫約25至26度。

氣象局提醒，今天下午起嘉義以北、恆春半島及澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼沿海空曠地區易有9至10級強陣風，海面風浪大，民眾在海邊活動、海上作業請注意安全。

本週五(6日)至週日(8日)另一波東北風將增強，屆時溫度將再略降，東半部、北部天氣也將再轉為不穩定，加上菲律賓東方海面有熱帶擾動系統，因此花東及恆春半島可能有南方水氣移入，降雨機率提高。

不過此波東北風對中南部影響不大，中南部仍以多雲到晴，有午後雷陣雨的天氣型態為主。

空氣品質方面，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。