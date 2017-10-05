Google新旗艦Pixel 2亮相 宏達電操刀

Google推出第2代Pixel智慧型手機Pixel 2與Pixel 2 XL，分別由宏達電與LG代工，以Andriod旗艦新機之姿挑戰iPhone X，分析師估生產銷售目標上看300萬支。

Google今天正式發表Pixel 2系列手機，包括5吋的Pixel 2以及6吋全螢幕設計的Pixel 2 XL。Google Pixel 2系列採用最新Android 8.0 Oreo原生作業系統，完整支援包括Google Assistant、Google Lens等服務。

根據國外科技網站androidcentrol報導，小尺寸的Pixel 2和大螢幕的Pixel 2 XL分由宏達電、LG代工；宏達電旗艦機U11上的Edge Sense握感操作功能也移植到Pixel 2系列機種上，名稱改為「Active Edge」，可呼叫Google Assistant語音助理。

TrendForce分析指出，以Google及HTC合作的第一代Pixel手機而言，全球有將近240萬支的生產銷售表現；第二代Pixel則由HTC及LG分別研發製造，全系列生產銷售目標上看300萬支。

Google Pixel 2售價為649美元起、Pixel 2XL則為849美元起，即日起開放預購，Pixel 2預估10月19日上市，有望比預定在11月開賣的iPhone X提前搶市，不過，按照前例，Pixel 2系列在台上市的機會不大。

宏達電9月21日宣布與Google（谷歌）簽署合作協議，Google以11億美元（約折合新台幣330億元）買下參與打造Pixel的團隊及手機專利授權，將有2000名工程師轉職。

宏達電2年前將手機團隊分為自有品牌HTC團隊及Power by HTC團隊，交易標的是Power by HTC團隊的2000名工程師，過去主要客戶就是Google，也曾幫UA代工運動手環。

2008年宏達電推出全球第一款Android智慧機，啟動宏達電和Google往後多年的合作契機，首支Google Android手機HTC Dream的研發代號為G1，2008年發表時風靡全球，成為Android陣營壯大的起點，2010年Google首款自有品牌手機Nexus One也由宏達電代工並共同掛名，去年宏達電替Google代工2款Pixel手機。