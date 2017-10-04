中秋節吃月餅？台灣、亞洲國家過節習俗哪裏不一樣

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）在傳統文化裏，中秋節除了慶祝秋收，也有表達對土地及大自然的感謝之意，而嫦娥奔月及玉兔搗藥的神話傳說則為了這個節日增添些許趣味。

中秋節已不單單是台灣一個傳統節日，也是海內外華人身上的一個文化符號。不少亞洲國家受到中華文化的影響，也都有中秋節慶祝活動，包括日本、南韓、越南、泰國等。在台灣，人們在這一天賞月吃月餅及在自家後院烤肉，其它國家則沒有烤肉；在部份東南亞國家，還有提花燈遊街的習俗。以下是台灣英文新聞的整理報導：

中秋節民眾在河濱公園烤肉。（中央社檔案照片）

日本

在日本，在農曆八月十五日這一天同樣有賞月的習俗，稱之為「月見」（Tsukimi），即欣賞滿月。日本的賞月習俗源自於中國，在一千多年前傳到日本後，逐漸發展成一家人邊賞月邊舉行宴會的風俗習慣。且相較於其它國家中秋節的熱鬧滾滾，日本人的「月見」活動安靜許多。賞月時，日本人吃的不是月餅，而是用白米做的糕點，稱為「月見糰子」。

月見糰子（圖片來源：維基百科）

南韓

在南韓，當地稱這天為「秋夕節」，是家家戶戶祭祖、掃墓的日子。根據南韓旅遊官網資料，這天一早，每個家庭就會備好以新米製作的酒與松糕作供品，祭祀結束後，全家人再一同享用這些應景食物。松糕內餡以黑芝麻、紅豆及栗子為主。

松糕（圖片來源：維基百科）

馬來西亞

根據馬來西亞官方旅遊網站，這裏的中秋節也稱「花燈節」。馬來西亞華人聚集較多的地方如檳城，中秋節氣氛濃厚，他們在中秋節時會做的三件事情是：賞月、吃月餅、提燈籠。提燈籠遊行隊伍除了華人參與外，還吸引了一些馬來人和印度人來湊熱鬧。

馬來西亞燈籠遊行隊伍（圖片來源：flickr/ tian yake）

新加坡

根據新加坡旅遊局資訊，這一天親朋好友會聚集在一起賞月，品茶聊天，享用月餅，小朋友則是提著各式造型花燈盡情玩耍。有些地方則是會有夜間表演活動，以及燈籠彩繪比賽。

新加坡中秋節街景（圖片來源：Pixabay／Creative Commons）

泰國

根據泰國觀光局，泰國人稱中秋節「祈月節」。每年的農曆八月十五日當晚，家家戶戶會聚集在一起供奉八仙與觀音菩薩，供桌上奉著「壽桃」、「月餅」等美食。在中秋節，泰國人必吃的水果是柚子，柚子又大又圓，象徵「團圓」。華人的住家或是社區可見到各式花燈，小朋友則會手提燈籠遊街嬉戲。

泰國祈月節花燈（圖片來源：維基百科）

越南

在越南，中秋節也稱望月節（越南語Tết Trung Thu），是國內第二大節日。家家戶戶在這一天圍坐在陽台或花園裏賞月和品嚐月餅。和馬來西亞、新加坡、泰國一樣，這一天民眾會提花燈遊街，四處都有舞獅表演，相當熱鬧。在越南中部的會安及順化這兩個城市，民眾會在河上「放水燈」，相當壯觀浪漫。

(圖片來源：Vietnam Visa Easy）