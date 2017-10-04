30年終推出膀胱癌新藥 降低摘除膀胱機率

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）膀胱癌是台灣最常見的泌尿系統癌症，每年約新增2,000名患者，根據衛福部國民健康署所公布的數據，膀胱癌更為2014年男性十大癌症之一，在男性發生率更居第九位；即便接受療程治療，但復發機率仍高，30年來處於無新藥發展的治療瓶頸，最後還可能面臨摘除膀胱的命運，讓患者對未來感到絕望，因此膀胱癌幾乎可堪稱為沙漠癌症。所幸新一代免疫療法可應用於晚期膀胱癌治療，讓膀胱癌治療出現了新希望。

膀胱癌是泌尿道最常見的惡性腫瘤，初期會有間歇性血尿的狀況，但因不會產生疼痛，容易被忽略而延遲就醫；通常確診時，往往都已是第三期至第四期，不得不面臨摘除膀胱的命運。

台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震表示：「30年來，膀胱癌治療一直苦無新藥。過去的治療方式，最讓患者不能接受的就是化療所產生的副作用；所幸有新的免疫藥物出現，為膀胱癌治療帶來新曙光。曾接受化療藥物治療，但不願再繼續接受化療治療的晚期膀胱癌病友，有了新的選擇，且免疫療法治療一旦有效果，可以持續治療很久，不會產生抗藥性，提升患者生活品質。讓醫界引領期盼的是，新的療法未來也能應用於其他癌症治療領域，應用的範疇十分廣泛。」

另外，張文震理事長也提醒，膀胱癌的危險因子包含吸菸、長期接觸染料或工業污染、服用含馬兜鈴酸的中藥材等，而水喝得少、常憋尿也容易讓膀胱癌找上門，因此除了定期檢查之外，若有血尿的狀況發生，一定要立即就醫檢查，千萬不可輕忽。